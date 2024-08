¡Es garantía! Carín León regresa a Querétaro con Boca Chueca Tour 2024

Ante las dudas que han existido sobre la veracidad de la visita de Carín León a nuestra capital, los organizadores se han encargado de confirmar que “Boca Chueca Tour 2024” efectivamente tendrá una parada en el Autódromo de Querétaro durante octubre.

Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, y Sebastián Tamayo Rivera, uno de los organizadores, indicaron que el motivo por el cual el evento no aparece dentro de las plataformas oficiales del artista, se debe a un tema administrativo y no porque el concierto no sea real.

“Les damos la garantía que el evento sí se realizará en Querétaro. Tenemos entendido que en esta semana quedará la información dentro de las redes de Carín”, expresó Tamayo.

El año pasado, el cantante de regional mexicano se presentó en el Estadio Corregidora y pese a que esa cita se suscitó luego de que la fecha original fuera cancelada el mismo día del evento, el concierto se posicionó como una de las veladas más destacadas del año.

En esta ocasión, el encuentro entre los queretanos y el cantante será en el Autódromo de Querétaro el próximo 26 de octubre a las 20:00 horas. El artista contará con cuatro teloneros, por lo que se espera que él salga al escenario hasta las 23:00 horas.

Los boletos están a la venta a través del sitio boletito.com. Los precios individuales oscilan entre los 550 y 3 mil 125 pesos, sin cargos por servicio. Las mesas para cuatro personas están desde los 3 mil 125 y 5 mil 200 pesos, sin cargos. Los palcos están en 10 mil pesos, sin cargos.