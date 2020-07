España arrasa en premios Eisner, lo mejor del cómic

Los premios Eisner, considerados los Oscar del mundo del cómic, anunciaron este sábado tres galardones para españoles, aunque con menos suerte para los artistas latinos, que se quedaron a la puerta de varios premios.



"La casa", de Paco Roca, se alzó con el premio a la mejor edición de material internacional, mientras que Emma Ríos fue galardonada con el Eisner a mejor portadista por "Bella Muerte".



A su vez, la tienda de cómics "Nostromo", de la ciudad de Sevilla, se llevó el premio al mejor establecimiento de este tipo del mundo.



Estos premios, que se entregan anualmente durante la feria Comic-Con de San Diego (Estados Unidos), una de las más famosas del sector en todo el mundo , no pudieron celebrar en esta edición su gran fiesta debido a la pandemia del coronavirus, por lo que los ganadores se desvelaron durante una ceremonia virtual presentada por el actor Phil Lamarr.



Una celebración en la que Roca, que el año pasado recibió en la Comic-Con un galardón como homenaje a toda su trayectoria, consiguió este premio a la mejor edición estadounidense de un cómic internacional por "La casa", y que será llevado al cine de la mano del director Alex Montoya.

El premio Eisner para @paco_roca por "La casa" 🎉🎉🎉 ¡Muchas felicidades!#Cómic #España #SanDiegoComicCon2020 pic.twitter.com/bPwSJVf80Y — Roberto Murillo (@Pipiripunk) July 25, 2020



"Me he levantado esta mañana, he mirado Twitter y he visto a Kelly Sue DeConnick (la guionista del cómic) felicitándome, y ya me di cuenta. Está súper bien, pero es la tercera vez que estaba nominada y no contaba con ganarlo", explicó a Efe Ríos desde su casa de A Coruña (noroeste), donde hace su trabajo para editoriales estadounidenses como Image.



Este premio le viene "muy bien" ahora que "Bella Muerte 3. La Rata" acaba de salir publicado en España: "y ha sido como un momento muy guay, y como es un libro pequeñito ayuda un montón a que tenga más visibilidad y que se venda más", desea de la misma manera que le manden la estatuilla a su casa porque "ahora está complicado ir a buscarla".



Por su parte, "Nostromo" es el tercer establecimiento de España que logra el galardón a la mejor tienda de cómics del mundo, después de Akira Cómics en Madrid y Norma en Barcelona.

BOOM.@paco_roca, #EisnerAwards 2020 por La Casa; se merece todos los premios del mundo porque es una obra maestra, sin más. pic.twitter.com/YBnoCEU5uO — Jesús Terrés (@nadaimporta) July 25, 2020

SIN SUERTE PARA LOS AUTORES LATINOS



Por otro lado, los autores latinos no han tenido suerte en esta edición y eso que eran bastantes los que estaban nominados, como la colombiana Lorena Alvarez con "Hicotea" y la estadounidense de origen latino Molly Mendoza con "Skip", quien compitieron por el Eisner al mejor coloreado.



Los brasileños Joe Bennet y Ruy José aspiraron sin éxito al premio a mejor serie con continuidad gracias a "Immortal Hulk" (junto a Al Ewing). Y el costarricense Dan Mora tampoco logró el Eisner a la mejor serie nueva con "Once & Future" (junto a Kieron Gillen).

Igual le ocurrió al argentino Julian Totino Tedesco, nominado como mejor portadista con "Daredevil", y al mexicano-estadounidense Raúl the Third en la categoría de mejor publicación para primeros lectores con "¡Vamos! Let's Go to the Market".



También estuvieron nominados y no lograron premio en varias categorías otros seis autores españoles y una estadounidense criada en España, en una edición de fuerte presencia iberoamericana.

LISTA DE GANADORES

Mejor relato corto: "Hot Comb", de Ebony Flowers.