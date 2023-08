"Eternamente" agradecidos: Sentidos Opuestos celebrará 30 años de electropop en Querétaro

Al principio no iban a ser dos sino cinco integrantes. Se imaginaban en el escenario como la banda setentera de rock Heart. Después vino la idea de ser un trío de electropop al estilo de Mecano, pero la química entre los dos fue lo que terminó dándole el sello distintivo a Sentidos Opuestos.

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán recuerdan sus inicios entre risas del otro lado de la llamada, y con la misma complicidad de hace 30 años, coinciden en que nunca imaginaron que hoy -ya a sus 50 años de edad-, estarían realizando una gira de aniversario por todo el país y con miles de fans listos para cantar Historias de amor, Mírame, ¿Dónde están? y Amor de papel.

Gossip Sentidos Opuestos: ¡Únete a la FIESTA!

“Jamás nos imaginamos que a estas alturas de la vida seguiríamos cantando nuestra música y haciendo una gira tanto dentro de los 90´s Pop Tour, como solos; por lo menos yo nunca me lo imaginé. Es más, recuerdo perfectamente que por allá de los 90, en una entrevista alguien me preguntó: ¿cómo te imaginas a los 50 años? Y yo les contesté: no me imagino cantando `Amor de papel´ y … ¡mírame, fíjate bien!”, dice la cantante parafraseando uno de sus éxitos.

La dupla asevera que aún se conmueven cuando la gente utiliza su música como sountrack de momentos especiales, o para viajar en el tiempo hacia aquellos instantes de sus vidas que los marcaron.

Entre todo su repertorio mencionan a ¿Dónde están? entre sus rolas favoritas, ya que consideran que es la que terminó de conquistar al público.

“Creo que la canción que nos cambió la vida y que fue un parteaguas en nuestra carrera, es `Dónde están´. A partir de ahí empezó todo el éxito de Sentidos Opuestos; con esa canción y con ese disco [Viviendo del futuro, 1996] terminamos de definir también nuestro estilo musical, desde el electropop y el dance pop que nos son tan característicos”, asintió Alessandra.

La banda que se formó en 1992 decidió separarse en 2001, y después de una década volvieron a reencontrarse con un nuevo álbum bajo el brazo, Zona preferente (2012).

Gossip Sentidos opuestos… “¿Dónde están?”

Por supuesto que la celebración de sus 30 años no se quedará sin estrenos, se tratará de un nuevo sencillo cuya fecha del lanzamiento pronto será revelada en las redes sociales de la agrupación.

Sentidos opuestos llegará a Querétaro el 9 de septiembre con su gira de aniversario Eternamente Tour, con la que, como en la canción del mismo nombre, prometen al público amor eterno.

“Decidimos ponerle así para celebrar los treinta años, y es un mensaje a la gente, y también a nosotros, de que Sentidos Opuestos tiene una fecha de inicio pero no de caducidad, así que estamos celebrando con la gente que también habrá otros treinta años más”, agregó Chacho Gaytán.

Se presentarán en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma de Superboletos. Los precios varían entre los 518 y los 2 mil 70 pesos.

Gossip Alessandra Rosaldo “renació” con Únete a la fiesta

`Sentidos iguales´ en la causa

Cabe mencionar que en esta gran fiesta, la dupla de electropop también reafirma su compromiso social. Recientemente ofrecieron un concierto en Hidalgo junto a JNS y María José para recaudar fondos a favor de la Fundación 10 de junio, dedicada al tratamiento de adicciones en el país.

Alessandra y Chacho aseveran que no es la primera vez que se suman con su música a diferentes causas. Sentidos Opuestos mantiene “sentidos iguales” con la sociedad, y reconocen el impacto positivo que pueden generar desde los reflectores.

“Estamos conscientes de la responsabilidad social que tenemos como personas públicas. El ser alguien conocido o famoso nos da cierto alcance y una cierta influencia tanto en nuestros seguidores como en la sociedad en general; así que nuestra labor viene con una carga de responsabilidad muy grande y siempre hemos procurado tanto como Sentidos opuestos, como por separado, apoyar diferentes causas. A mí en lo personal me preocupa mucho la educación, entonces siempre que podemos involucrarnos en la educación de nuestros niños, en poder apoyar, haciéndole llegar educación y dándoles oportunidades, lo hacemos; esto siempre va a ser para mí una prioridad ”, asintió Alessandra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“ Sí, alguna vez participé en una campaña para el cáncer de próstata, también para el uso del condón y estamos abiertos a ayudar a más gente”, añadió Chacho.