Expertas de la industria musical piden hacer frente a la intimidación

El síndrome del impostor y la competencia de género son dos de los muchos obstáculos a los que las mujeres deben enfrentarse continuamente dentro de la industria musical.

Maria Fernandez (Sony Music), Gabriela González (ASCAP), Alicia Arauzo (Universal Music España), Sandra Jimenez (YouTube) y Gabriela Martínez (Warner Music Latin), participaron en el panel de discusión Wonder women of latin music, organizado por Latin Alternative Music Conference, donde compartieron sus experiencias dentro de la industria.

Gabriela Martínez, de Warner Music, compartió que una constante que viven las mujeres es confrontar sus propias inseguridades, pues aunque tengan cargos importantes, los hombres tienden a no prestarles atención.

“Fui cabeza de marketing de Universal en México y recuerdo estar sentada en una reunión con 20 personas, donde probablemente 12 eran hombres, y para asegurarme de que me escucharan tenía que hablar más fuerte de lo necesario. Eso te da inseguridad, porque sientes que tienes que ser más dura, y a veces piensas que tienes que actuar como una perra”.

Maria Fernandez, miembro de Sony Music, compartió que durante su trayectoria, muchas veces ha tenido que enfrentar el mansplaining (hombres explicando las ideas de las mujeres). Lo que la ha obligado a volverse más dura frente a sus expositores.

“Mi primera reacción a todo esto fue callarme y dejar que la otra persona hablara. Pero eso no funciona. Quizá es cuando te formas la reputación de no ser la más agradable, pero debes interrumpir y decir ‘no he terminado’, y seguir con tu parte. O si no quieres confrontar al momento, después debes hablar con esa persona y decirle lo que hizo, porque muchos están acostumbrados a ello y ni siquiera se dan cuenta de lo que hicieron”.

Las expositoras destacaron que las mujeres también deben forjarse una seguridad propia, pues muchas veces estas acciones provocan que ellas mismas se cuestionen sobre sus propias habilidades, a pesar de haber demostrado previamente ser capaces de llenar un puesto.

“Cuesta mucho trabajo estar en el momento y lugar correcto para lograr una oportunidad, debes tener habilidades, desarrollarte y tomar ventaja de esas oportunidades. Pero además debes tener el coraje de tomarlas, porque luego te cuestionas si estás preparada para esa posición y aparece el síndrome del impostor”, agregó María Fernandez.

Por su parte, Gabriela González de ASCAP, enfatizó en la impotancia de mirar a las generaciones más jóvenes para “identificar a la siguiente persona correcta y ayudarla para ocupar un puesto mejor”.

Presentada por Amazon Music, la mesa Wonder women of latin music, formó parte del inicio del evento de cuatro días Latin Alternative Music Conference, que este año ofrecerá todas sus conversaciones de manera gratuita en su perfil de Twitch.