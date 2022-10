Famosas que han luchado contra el cáncer de mama

A octubre también se le conoce como “el mes rosa” debido a las múltiples campañas realizadas para prevenir el cáncer de mama, pues el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685 000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad.

Debido a que el cáncer de mama no distingue nacionalidades, estatus económico, edad o color de piel, en el mundo de la farándula y el entretenimiento también se han conocido historias de cantantes y actrices que han sobrevivido al cáncer y que incluso se han realizado mastectomías. Algunas de ellas, después de luchar contra el cáncer crearon fundaciones para prevenirlo.

Local Iluminan Centro Cívico por Lucha Contra el Cáncer de Mama

Olivia Newton-John

Este año la cantante y actriz Olivia Newton-John murió a los 73 años de edad después de luchar durante 30 años contra el cáncer de mama. Su partida conmovió a miles de corazones, pues la estrella del cine era un estandarte de la lucha contra esta enfermedad, pues tenía el sueño de curar el cáncer a través de plantas medicinales.

En su lucha por lograr ese sueño, creó la “Fundación Olivia Newton-John” para financiar la investigación del cáncer y posibles tratamientos basados en plantas medicinales y otras terapias holísticas. Además, creó un fuerte lazo de amistad con los pacientes de este tipo de tumores, a quienes visitaba de manera recurrente en diversos institutos de salud.

En la página oficial de la fundación www.onjfoundation.org, mediante la cual pueden realizarse donaciones, se señala que “El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) ha evaluado aproximadamente 35 mil especies de plantas en busca de posibles actividades anticancerígenas. Entre ellas, unas 3 mil especies de plantas han demostrado una actividad anticancerígena reproducible”.

Durante su lucha contra el cáncer, Olivia Newton John habló abiertamente en diversas entrevistas de su consumo de cannabis como tratamiento medicinal, pues la ayudaba a sobrellevar sus síntomas; también refirió en múltiples ocasiones que aún con fuertes tratamientos médicos, también consumía regularmente diversos tipos de plantas medicinales, por lo que creía firmemente que con los estudios suficientes podría encontrarse la forma de prevenir el cáncer a través de remedios naturales.

Foto: Cuartoscuro

Daniela Romo

Daniela Romo es sobreviviente al cáncer de mama, se le diagnosticaron en 2011, por lo que de inmediato le extirparon el tumor que albergaba uno de sus senos. La propia Daniela ha hablado abiertamente sobre su experiencia al ser diagnosticada con un tumor maligno, lo que ha considerado “una herida que presumes como medalla”.

El año pasado dijo a la revista Caras, “Cuando me preguntaban si iba a hacer una fundación, dije que no, porque no me veo en esa labor, pero he tenido el gusto de compartir con muchas mujeres su paso por la enfermedad; de eso he aprendido muchas cosas y lo hago humildemente y a mis capacidades porque no soy doctora ni psicóloga, pero lo hago con voluntad, con amor y con cariño. He recibido muchas muestras de cariño de gente que los he inspirado, eso es un regalo de vida muy importante aunque sea de gente que no conoces”.

Ha pasado más de una década desde que Romo vivió ese encuentro cercano con el cáncer, sin embargo, después de eso la cantante se ha mantenido activa y feliz. “A partir del cáncer lo que he intentado hacer con mi trabajo y mis acciones es honrar la vida”, comentó Daniela en una entrevista de 2021 con El Universal.

Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán

También la legendaria roquera mexicana, Alejandra Guzmán, se enfrentó cara a cara contra el cáncer en 2017, cuando le detectaron un tumor maligno en uno de sus senos. Afortunadamente, La Guzmán fue tan radical como lo es en el escenario, y decidió que le extirparan el pezón, pues por suerte, el cáncer no se había extendido.

Sin embargo, la cantante confiesa que perder esa pequeña parte de su cuerpo fue “shockeante” para ella, pues sentía que había sido mutilada. Tiempo después recuperó su pezón a través de un tatuaje y encontró nuevamente el equilibrio en su autoestima.

“Cuando me quitaron el pezón me daba vergüenza mostrar el pecho, porque no estaba igual. Y después me lo tatué. No muchos sobrevivientes lo hacen, pero es una manera fácil de recuperar algo. Mira que tengo muchos tatuajes, pero éste es especialmente bello para mí”, señaló la cantante en entrevista para AARP en 2019.

De esa experiencia, la roquera escribió la canción “Hasta el final” en la que narra cómo sentía que su vida se convertía en un trozo de papel. “No voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás, no quiero dejar mi espacio, ni mi esencia un día mas”.

Foto: EFE

Angélica María

Fue en 1997 cuando a la actriz y cantante Angélica María le detectaron cáncer de mama. Situación que de inmediato la aterró pues tan sólo unos días antes, su madre también había muerto de cáncer de colon.

Afortunadamente el miedo la hizo tomar medidas externas y pudieron retirar el tumor antes de que el cáncer se extendiera. Desde entonces Angélica María se convirtió en una fuerte promotora de la mamografía, pues considera que ese procedimiento le salvó la vida.

“A mí me salvó la vida una mamografía. Por eso es la campaña ‘Pon el pecho’. Hay que ponerle el pecho a la situación. Primero al descubrir, al ir y ver si tienes cáncer o no. Y tienes que poner el pecho si lo tienes para salir adelante. Pero hay que ponerlo rápido, antes de que te invada el cáncer. Porque el cáncer es rapidísimo. Y es silencioso, no duele”, señaló a Infobae en 2019.

Foto: EFE

Angelina Jolie

Un caso especial es el de la actriz Angelina Jolie, quien se realizó una doble mastectomía preventiva, es decir se extirpó ambos senos en 2013. ¿El motivo? La actriz es portadora de las mutaciones genéticas BRCA1 y BRAC2, que elevan el riesgo padecer de cáncer de mama y también el cáncer de ovarios.

En el caso de Angelina, los doctores le dijeron que tenía 87% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama y 50% de ovarios, por lo que la actriz optó por la opción más drástica, pero también la más segura.

Después de que el mundo conoció esta noticia, la comunidad médica detectó un fenómeno que llamaron “El efecto Agelina”, pues aumentó el número de mujeres que solicitaban mastectomías dobles, al considerarla una opción viable para combatir el cáncer. Sin embargo, en muchas ocasiones este procedimiento no era necesario, por lo que piden considerar esta opción solo si el cáncer es familiar, es decir, entre el 5%-10% de los casos.