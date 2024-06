Flor Amargo anuncia su viaje a la Olimpiadas de París

La cantante mexicana Flor Amargo, dio a conocer, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, su viaje a París, Francia, con motivo de las olimpiadas a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto.

"Esta música callejera loca se va a París a las olimpiadas, porque es muy importante dejar muy en alto el nombre de México, en la cultura, que no nada más sepan de las cosas malas que a veces nos pasan, sino que además existen cosas buenas como la marimba, alegría y fuente de inspiración artística".

El video fue grabado en el centro de Tequisquiapan, y como parte del mensaje, expresó que el viaje corre por su cuenta, por lo que pidió a sus seguidores que la apoyen con una aportación económica que podrán hacerle llegar a través de su cuenta de PayPal.

Una vez concluido su discurso, procedió a interpretar la canción "Que nadie sepa mi sufrir" (mejor conocida como Amor de mis amores), junto con la marimba chiapaneca de Tequisquiapan, como un homenaje a la cantante francesa Édith Piaf.

La compositora estará viajando a Europa. Foto: Cortesía / Flor Amargo

La fecha en que viajará a París, será el próximo 25 de julio, y prometió que mantendrá a sus fans, informados de lo que suceda durante su estancia en el viejo continente. Por lo pronto, adelantó que está preparando un concierto para el próximo año en el Teatro Metropolitan, con la participación de "La Sonora Dinamita" y "Los Ángeles Negros".

"Me voy a Francia, porque desgraciadamente en México no hay tantas oportunidades para los artistas como yo, artistas que venimos desde abajo y que no tenemos palanca. Vamos en búsqueda de un lugar donde cantar. Lo que importa ahora es cuantos seguidores tienes y a mí me conocen por como toco el piano y porque soy una artista salvajemente irreverente".