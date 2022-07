Ganadores de La Academia 20 Años cumplirán su sueño de grabar disco

El ganador de La Academia 20 años no sólo se llevará el premio en dinero, también un contrato con Sony Music México para la grabación del corte sencillo digital y el videoclip respectivo, que lo lleve a colocarse en las plataformas de música. Igual, privilegio tendrán el segundo y tercer sitio, confirma Arturo López Gavito, crítico de la edición del 20 aniversario del reality.

Tras reconocer que ve talento en esta emisión, López Gavito apunta: “a los participantes se les dan temas para que canten varios géneros y sin embargo en México lo único que ven es el pop o pop rock, asentado desde los 70 y 80; a nivel Latinoamérica el urbano y el regional mexicano es lo que priva”.

Gossip Competirán 14 talentos en La Academia 20 años; Yahir será el conductor

Aunado a esto, abunda, “es muy complicado posicionar a un nuevo artista en el país y menos sin sello disquero y aunque con compañía se les augura ser ídolos como Carlos Rivera, les lleva de entre ocho a 11 años de lucha para estar en las grandes ligas”, planteó López Gavito.

“Hoy en día, para lanzar un nuevo artista y si el artista no tiene su propio canal de YouTube o no está en el género urbano o regional, es imposible que se pueda hacer algo con él y si no ha pasado por el teatro musical, menos se hará de un nombre como cantante”, sostuvo el crítico de nueve ediciones de La Academia.

Apuntó que las disqueras ahora firman por sencillo y videoclip, “así es como funciona el mercado actual cuando ve a un artista en potencia. Si va captando seguidores, va a lograr su primer EP con máximo cinco canciones y si va rumbo a ser ídolo, logrará el álbum de entre 10 y 12 canciones”.

Para el experto, el futuro ganador de La Academia 20 años, estará entre Mar, Nelson y Cesia, “aunque los talentos mexicanos Santiago, Fernanda, Jackie, Isabela, Andrés y Rubí, así como Eduardo, de Estados Unidos pueden dar la sorpresa”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y así define el ganador: “debe poseer una gran sensibilidad a la hora de interpretar la letra que es la principal característica de un concursante y hemos aprendido otra cosa, no necesariamente ganan los que tienen la mejor voz. Claro que la tienen, pero no es lo primordial, porque requieren conectar con el público, la empatía. Lo hemos visto con Erasmo, él ganó una edición, pero no era el portador de la mejor voz de ese año. No obstante tuvo empatía con la audiencia.

“Yuridia no ganó el reality, pero tiene una capacidad de interpretar gigante, tampoco Yahir ganó y en qué lugar esta como solista y protagonista de teatro musical, porque logra una gran comunicación con la audiencia. Y la cereza del pastel, Carlos Rivera, que ya es un ídolo”.