Genitallica para el Día del Amor lanzará "Más que tu amigo"

La banda regiomontana Genitallica ya está lista para celebrar el Día del Amor, pues este 2022 estrenará su nuevo sencillo Más que tu amigo, un cover de uno de los clásicos del cantante Marco Antonio Solís, mismo que grabaron de manera fiel a su característico estilo, irreverente y desparpajado.

Este sencillo, con el que los músicos prometen poner a bailar a todo el mundo, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 11 de febrero.

Según el comunicado oficial de la banda, Más que tu amigo es una fusión de cumbia y ska punk, fusionada con scratches del reconocido DJ 3; además se contó con la colaboración especial del cantante de pop Víctor Moran, quien también forma parte de la banda de Marco Antonio Solís.

De manera simultánea, el vídeo de esta rola se publicará en las redes sociales de la banda; cabe señalar que el video fue grabado en Morelia, Michoacán, por Alta Gracias Films y que en esta producción se contó con la participación del propio Marco Antonio Solís.

Andrés Sáenz, baterista de la banda, señala que durante la pandemia, la banda no ha dejado de hacer música. “Seguimos festejando. Ha sido muy difícil para todos, pero no solo para los músicos, sino para todo el mundo. Pero esto no nos detendrá y tenemos que seguir adelante, tratar de continuar con los proyectos pendientes”, comentó.