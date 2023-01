Gerard Piqué, infiel a Clara Chía

Gerard Piqué sigue dando de que hablar, pues después de “burlarse” de la madre de sus hijos, la cantante Shakira, otro escándalo le pinta una raya más al tigre, y es el paparazzi español Jordi Martín quien deja entrever que el ex astro del Barcelona también engaña a su actual pareja Clara Chía.

Según lo revelado por Martín, Piqué ya está comenzando una nueva conquista con una joven abogada de nombre, Julia Puig Gali, prima del futbolista Riqui Puig, con quien ya se le ha visto en varías ocasiones, con un contundente mensaje en Instagram el paparazzi le suelta el dardo a Gerard Piqué.

“¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti” escribió.

Foto: Cortesía | Megamedia

Todo parece indicar que Shakira cuando se inspiró en la frase de “Yo valgo por dos de 22”, ya sabía de la existencia de Julia y por ello entre líneas deja ver que su ex necesitó de dos jovencitas para “reemplazarla”. O tal ves un “amiga date cuenta”, para Clara Chía.

Gossip Le cobraron la factura a Piqué

El rumor de una posible separación con Clara Chía se fortaleció luego de que prácticamente la estudiante de 23 años se esfumó, aunque otros también dicen que su enamorado mando operarle los labios y realizarle uno que otro arreglito estético para que luciera mejor, otros medios sin embargo publicaron que la ruptura podría venir luego de una pelea entre la pareja, por la frase de la canción “BZRP Music Sessions 53”, “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, que habría causado molestia en Clara Chía, pues la contundente frase indica que su galán sigue detrás de la barranquillera.

Foto: Cortesía | Megamedia

Los periodistas del corazón en la Madre Patria no han dejado ni a sol ni a sombra a Gerard y buscan con insistencia a Julia quien ya puso en privado su cuenta de Instagram, pues a decir quienes lograron verla la abogada mantiene varias fotografías comprometedoras con el infiel ex futbolista.