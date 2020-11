Ghost el musical reta al coronavirus

Con fe y tomando todas las medidas sanitarias necesarias es como el productor Morris Gilbert planea llevar a cartelera Ghost el musical, que se convertirá en el primer montaje que estrene en medio de la pandemia, con funciones en el Teatro San Rafael.

“Hemos decidido en un acto basado en la fe proceder y estrenar el 16 de diciembre en este teatro”, dijo el productor en conferencia de prensa en el foro de la alcaldía Cuauhtémoc. “Después de estos meses de duda y angustia y de pensar cuál debe ser el camino que debemos tomar, me parece que no hay nada más sagrado que las fuentes de trabajo”.

Aunque en otros países como España e Inglaterra han iniciado un segundo confinamiento por el alza de contagios, Morris Gilbert confía que la situación en México sea favorable para la fecha de estreno.

“Obviamente es un riesgo, pero lo que sucedería en caso de un nuevo cierre es que tendríamos que hacer una pausa, porque la producción no es algo perecedero, aquí va a estar lista y si pudiéramos retomar retomamos, tan sencillo como eso. Claro que es una inversión muy alta y cuantiosa, pero en estos momentos que estamos viviendo, medir las cosas en términos económicos y de dinero es lo más cerrado que podemos hacer”, dijo.

El productor aseguró que es necesario continuar con los proyectos para reactivar la industria porque “la meta de hoy es sobrevivir. Si no trabajamos y no ponemos a la empresa a trabajar nos vamos a oxidar y vamos a desaparecer, literalmente; una empresa no puede estar parada tanto tiempo sin resquebrajase. Entonces nuestro lema y razón de ser ahora es sobrevivir como empresa”.

Ghost el musical será protagonizado por Daiana Liparoti y Agustín Argüello, quienes darán vida a la pareja que en cine interpretaron Demi Moorey Patrick Swayze. Lorena D’ La Garza será la médium Oda, personaje al que en cine dio vida Woopy Goldberg y por el que se llevó un Oscar, mientras que Alex Brizuela será Carl, el antagonista que en la pantalla actuó Tony Goldwyn.

Este musical comenzó a planearse desde el año pasado, contó Gilbert. Sin embargo el casting se hizo durante los meses de confinamiento, por lo que tuvo que realizarse de manera virtual, lo que dio oportunidad para castear a mil aspirantes provenientes tanto de México como de España e Italia.

“Primero mandábamos videos”, contó Agustín Argüello sobre su proceso para lograr el papel de Sam que en la cinta interpretó Patrick Swayze. “Luego teníamos algunas juntas en zoom para tener interacción con los personajes con todo y las dificultades que esto conlleva por el delay entra ambas comunicaciones. Era como un indicio de que esto no iba a ser normal, que esto iba a ser algo muy particular”.

Los ensayos comenzaron esta semana con las medidas de sanidad necesarias: “debemos tener mucho cuidado con el contacto, lavarnos las manos, tenemos pruebas de Covid constantes para que entre nosotros nos sintamos a salvo y estar seguros de que no vamos a contagiar ni a tener ningún problema de salud”, contó el actor.

Ghost el musical fue montada por primera vez en marzo de 2011 en Manchester, Inglaterra. “La obra tiene los mismos fundamentos que la película: la trascendencia después de la muerte y el ligar a una persona muerta con una viva”, señaló Jaime Matarredona, director del montaje. “Me parece que al momento de meter la historia al mundo del musical agarra otro ritmo y se vuelve totalmente vertiginosa y nos da la oportunidad de verla con la magia del género”, apunta.









