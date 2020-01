Giuseppe Gamba; galán con sentido

El actor Giuseppe Gamba, quien interpreta a Mateo en la película “Cindy la regia” platicó con DIARIO DE QUERÉTARO sobre esta experiencia que calificó como “pura felicidad”, asimismo recordó el momento difícil que vivió al filmar “Instrucciones para Su”en la que tomó el papel que hacía Pablo Lyle, a quien considera como se mejor amigo.

Aunque confiesa que previo a la realización del filme cómico no estaba en contacto con el el mundo de Cindy, Gamba asegura que al empaparse de éste lo encontró como algo completamente divertido al destacar el humor mexicano que Ricardo Cucamonga logra plasmar en esta historia.

“Estoy muy orgulloso porque durante todo este proceso –desde que llegó a mis manos hasta el día de hoy–, ha sido pura felicidad y la verdad lo he disfrutado muchísimo, ha sido un año y medio esperando a que la gente la pueda ver”, señala sobre el curso de la filmación.

Asimismo asegura que la interacción en el set con sus compañeros de escena como Roberto Quijano, Diana Bovio, Regina Blandón, además de la gente de producción y dirección fue algo muy sencillo debido a la pasión que todos comparte por su trabajo.

“Me da mucha pena no poder convivir con ellos porque en producción formas una familia y luego te vas a otra, y vas evolucionando porque intercambias tu tiempo por seis semanas de intenso rodaje, los quiero y admiro mucho”, puntualiza.

Como público confiesa que él es el peor por considerarse demasiado crítico, al estar consciente de que la gente paga un boleto, sin embargo, se dice fascinado con el resultado; “hay una inmensa responsabilidad (...) , y la verdad creo que está tan bien contada que no te da tiempo para ponerte a juzgar y es muy bonito porque es una cinta que habla precisamente de eso, de no juzgar”.

Un trago amargo

Con respecto a otros proyectos habla de “Instrucciones para Su”que podría llegar a la pantalla grande el siguiente semestre y que califica como un momento de su vida completamente diferente, debido las circunstancias que rodearon la filmación.

El 31 de marzo del año pasado el actor Pablo Lyle, quien se encontraba filmando esta cinta, tuvo un percance en las calles de Miami, y luego de un altercado con otro conductor, bajó del auto y golpeó a un hombre de 63 años, quien cayó y posteriormente murió.

Al no poder continuar con el desarrollo de su personaje en la cinta, Gamba se acercó a Pablo, a quien considera como su “mejor amigo”.

“Mi carnal estaba preocupado por ese compromiso que tenía, entonces yo le dije ‘yo le entro, si está en mis manos, ¿estás tranquilo?’, pregunté y me dijo que sí; hice lo mejor que pude en el casting, entonces quedarme me dio tranquilidad a mí”, recuerda.

“Instrucciones para Su” retrata la historia de un grupo de amigos que pierde a uno de ellos y pone sobre la mesa el tema del duelo, además de las herramientas necesarias para lidiar con un momento tan fuerte y determinante.

“Fue un poco surreal (....), creo que todo lo externo que estaba viviendo, mágicamente me ayudó para contar esa historia y para hacerlo con mayor precisión; me sentí bien aunque fue un momento muy complicado porque mi mente estaba en muchos lados, pero cuando actúo no hay nada más en mi cabeza”, puntualiza y asegura que se trató de un desempeño “orgánico y vivencial”.