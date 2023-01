Globos de Oro abren su reconocimiento a la diversidad

“Les digo, estoy más feliz de estar con ustedes en persona, regresamos. Algunos de nosotros hemos crecido, ¿pero qué puede ser mejor?”, expresó Guillermo del Toro al recibir el Globo de Oro a Mejor Película Animada por su versión del clásico Pinocho.

“Ha sido un gran año para el cine de todos tamaños, grandes historias, películas íntimas, y por ello ha sido un gran año para la animación. Porque la animación es cine. No es un género para niños, es un medio", agregó.

Puede interesarte: Globos de Oro 2023: Películas, series y actores nominados a las principales categorías

El mexicano aplaudió también la labor del equipo de producción: "Más de mil días de rodaje, le dieron vida, belleza y verdad a este cuento sobre la vida, la pérdida y la pertenencia. Si no la han visto, háganlo. No es una película para niños, pero la pueden ver con ustedes si se la explican". Del Toro se impuso a Red, de Pixar y El gato con botas: El último deseo, de Dreamworks.

En la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera ganó la argentina 1985, que narra la historia de los abogados en los juicios a las Juntas Militares por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el país.

El director Santiago Mitre agradeció a su familia y equipo, “tuve el privilegio de compartir esta película con Ricardo Darín, que es uno de los mejores del mundo, lo amo, es maravilloso. Quiero compartir esto con toda la gente que ha luchado por construir una mejor democracia en Argentina, y a quienes continúan. La democracia es algo por lo que vale la pena seguir luchando”, dijo junto a su protagonista, Ricardo Darín, quien apuntó “para toda la gente de Argentina, esta es una gran alegría”.

Una gala que se reivindica

Después de la polémica que vivió el año pasado la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por corrupción y falta de diversidad, la cual provocó que la Meca del cine le diera la espalda para la realización de su gala de premios, en su edición 2023, los Globos de Oro por primera reconocieron una película de Bollywood, nunca antes premiada en alguna categoría, y a una producción del Universo Marvel.

El compositor de cine francés Alexandre Desplat y el cineasta y autor mexicano Guillermo del Toro llegan a entrega anual de los Globos de Oro. | Foto: AFP

El compositor hindú M.M. Keeravani se llevó el Globo de Oro por Mejor Canción Original, por el tema Naatu Naatu, de la cinta RRR. “Gracias por este prestigioso premio, estoy muy feliz de compartir este reconocimiento con mi esposa. Este premio le pertenece, por orden de prioridad, a mi hermano, el director S.S Rajamouli, gracias por tu visión, confianza en mi trabajo y por tu apoyo", expresó el músico al recibir el galardón por el que también competían Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift.

Angela Basset fue reconocida como Mejor Actriz de Reparto en una Película por su papel en Black Panther: Wakanda por siempre. En su discurso agradeció al fallecido actor Chadwick Boseman, quien interpretó al superhéroe en su primera entrega.

“Esta película es parte del legado que él formó. Le enseñamos al mundo cómo luce la unidad afroamericana, detrás y frente a las cámaras. Hicimos historia con esta nominación, y este premio le pertenece a todos ustedes”, dijo al recibir el premio la actriz que en 1994 se paró por primera vez en ese escenario, por la cinta What´s love got to do with it.

La gala inició con el premio a Ke Huy Quan como Mejor Actor de Reparto en una Película, por Todo en todas partes al mismo tiempo; Michelle Yeoh se llevó el premio a Mejor actriz por esa misma película y agradeció haberse encontrado con esta oportunidad a sus casi 60 años.

"Ha sido un viaje maravilloso y una pelea increíble estar aquí hoy, pero creo que ha valido la pena. Recuerdo cuando llegué a Hollywood, era un sueño hecho realidad hasta que llegué aquí. Vean este rostro, llegué y me dijeron 'eres una minoría', y dije ‘esto no es posible’".

Los premios principales

El veterano Steven Spielberg fue reconocido como Mejor Director por Los Fabelman, que también fue la Mejor Película Drama, obteniendo así ocho Globos de Oro de su carrera (también triunfó pro cintas como E.T. y La lista de Schindler).

Spielberg expresó que este proyecto es un ejercicio de valentía, pues el mundo ve a los grandes cineastas como una historia de éxito, pero nadie sabe quiénes son hasta que tienen de coraje de contarle al mundo su verdad.

“Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años. He hecho muchas cosas en mi camino, la he contado en partes durante mi carrera, E.T. tiene mucho de ella, Encuentros cercanos del tercer tipo también, pero no había tenido el coraje de hacerla de frente, hasta que (el dramaturgo) Tony Kushner, con quien trabajé en Munich hace un tiempo, se sentó conmigo y me dijo todas las historias que había escuchado de mi vida, y empezamos una conversación que duró hasta Amor sin barreras”.

Foto: AFP

La cinta obtuvo el máximo galardón de cine en esta edición de los Globos de Oro y el director recordó una anécdota que vivió durante sus primeros momentos en Hollywood. "Quiero decir una cosa que me dijo Quentin (Tarantino) cuando me dio este premio. Dijo que John Cassavetes estaría orgulloso, porque fui su asistente personal en una de sus películas. Le traía café, corría por todo el set para traerle cosas, por eso trato a mis asistentes con tanta amabilidad, porque sé lo que se siente".

Por Los espíritus de la isla, Colin Farrel fue el Mejor Actor Protagonista en Comedia o Musical; la cinta también recibió el premio al Mejor Guion y a la Mejor Película Comedia o Musical.

Farrel lo dedicó a su amigo, compañero y "hermano" Brendan Gleeson. “Nunca espero que las cintas funcionen frente a una audiencia, y cuando lo hacen me sorprende”, señaló. En la categoría, estaba nominado el mexicano Diego Calva por Babylon, por la que Justin Hurwitz fue galardonado por Mejor Banda Sonora.

Austin Butler se llevó el Globo a Mejor Actor de Drama por Elvis; triunfó sobre Brendan Fraser que competía en la misma categoría con The Whale. En su discurso agradeció al director Baz Luhrmann (quien dirigió la cinta que protagoniza) así como a su familia y al propio cantante.

“Quiero agradecer a mi mamá que seguramente sonríe desde el cielo. Te amo, gracias por sacrificar tanto por mí. Y a Elvis Presley: fuiste un ícono, te amo”. Cuando estaba a punto de terminar su discurso, la música de fondo comenzó a sonar, pero Austin aprovechó para recordar nuevamente al rey del rock. “Al menos podrían tocar Suspicious minds o algo así”, bromeó el actor.

Cate Blanchet, quien no acudió a la gala, fue nombrada Mejor Actriz en una Película de Drama por Tar.

Uno de los momentos emotivos de la ceremonia, fue cuando Ryan Murphy, al recibir el Premio Carol Burnett a la Trayectoria, pidió a la actriz MJ Rodriguez que se pusiera de pie para recibir la ovación que no pudieron brindarle hace un año (pues la gala no se televisó), por ser la primera actriz trans en recibir un Globo de Oro, gracias a su trabajo en Pose.

El creador de series como Dahmer, American Horror Story, Glee y Pose fue reconocido por su carrera, que inició a finales de los años 90, y reconoció la apertura que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha tenido al premiar a las minorías.

Finalmente, reconoció al director que le abrió las puertas en Hollywood: “Gracias a Steven Spielberg que me compró mi primer guion (Why Can't I Be Audrey Hepburn?), muy atrás cuando era un niño”.

Foto: @EddieMurphy

Eddie Murphy recibió el premio Cecil B. DeMille. El actor fue reconocido por sus 41 años de carrera, y además de agradecer a todos los productores y directores que han trabajado con él a lo largo de los años, a manera de broma ofreció un par de consejos a todos aquellos que deseen iniciar su carrera en el cine.

"Lleva 41 años de carrera He estado en esto mucho tiempo y puedo seguir hablando hasta que suene el piano, pero ahora le quiero hablar a los próximos soñadores y artistas en esta sala", señaló.

"Hay una huella que pueden seguir para alcanzar el éxito, prosperidad, longevidad y paz mental, yo la he seguido toda mi carrera. Hagan estás tres cosas: paga tus impuestos, preocúpate por tus cosas, y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu maldita boca".

Mensaje de Zelensky

Al presentar el mensaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el actor Sean Penn expresó: “La libertad de soñar no es sólo un lujo para el hombre, sino una necesidad por la que se debe luchar”. Zelensky, como en otros eventos del entretenimiento, envió un llamado a la paz vía remota.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La I Guerra Mundial se cobró millones de vidas, la II Guerra Mundial decenas de millones, no habrá una tercera guerra mundial. No es una trilogía", dijo Zelensky.

"Espero que todos ustedes estén con nosotros en nuestro día de la victoria", indicó el presidente ucraniano, quien invitó a los espectadores y asistentes a la ceremonia a decir "la verdad" en sus redes sociales y medios de comunicación.

El ranking de premios

-Los espíritus de la isla, Mejor Actor Protagonista en Comedia o Musical (Colin Farrel), Mejor Guion y a la Mejor Película Comedia o Musical.

-Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó dos premios: Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan y Mejor Actriz para Michelle Yeoh.

-Los Fabelman, Mejor Director y Mejor Película Drama.