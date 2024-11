Graban el último episodio de “Como dice el dicho”; confirma pausa indefinida

Luego de 15 años al aire, la producción de Genoveva Martínez “Como dice el dicho”, cerró el pasado 8 de noviembre las grabaciones de su temporada 14.

En la locación de Michelet y Gutemberg en la colonia Anzures, cerró indefinidamente la Cafetería El Dicho, mientras la producción con la dirección de escena y cámaras de Carlos Ángel Guerra concluía las escenas faltantes en la casona acondicionada como el patio de una escuela a la vuelta de la esquina.

La actriz Jolie Gutiérrez, una de las protagonistas del último capítulo, que aborda el tema de los implantes en adolescentes, mencionó que estaba enterada del final de las grabaciones. “Sí desde la mitad de la semana, hubo comentarios en contra en las redes por la terminación de grabaciones, aunque hay otros comentarios que de volver a grabarse con dichos inéditos que sea con el cuadro original, como era Michael Ronda y Wendy González y que siempre les agradó la voz de Mane de la Parra interpretando el tema central”.

Celebridades Sergio Corona agradece por los compañeros que ha tenido en su carrera al cumplir 96 años

Para la actriz, el saber que iba en un capítulo de la serie fue motivo de felicidad, pero tiene sentimientos encontrados, pues “me da mucha tristeza porque ya no van a grabar nuevos episodios con don Sergio Corona, ‘don Tomás’, que es el abuelito que todos deseamos en la familia. Hoy no me tocó verlo, no tuvo llamado”.

Lamentó que “como nuevas generaciones de televidentes hemos resentido la salida de emisiones como ‘En familia con Chabelo’ y ahora ‘Como dice el dicho’, si es un programa con alto rating, por qué dejar de hacerlo; además es muy querido por las familias mexicanas, es real, se le tiene un cariño enorme desde hace muchos años.

“Es como que nos quitaran a familiares muy queridos que los vemos por televisión y se sabe que turistas acudían los viernes para saludarlos y pedirles su autógrafo”.