Grupo Morsa recordará que todo lo que necesitamos es amor

Los Beatles estuvieron muy cerca de tocar en México en 1965, pero el gobierno de ese entonces impidió que la famosa banda se presentara por considerarla un símbolo de rebeldía y un mal ejemplo para los jóvenes.

“¿Cómo habría sido si el cuarteto de Liverpool sí se hubiera presentado?”, se preguntó un día Víctor Rosas, y decidido a no quedarse con la duda, formó Morsa en 1984; una de las bandas tributo más importantes en el país, que por casi cuatro décadas ha recordado la música de esta agrupación.

Gossip Desde el rock hasta lo instrumental: Estos serán los conciertos de julio

En varias entrevistas, el fundador ha mencionado que su intención nunca ha sido sentirse Paul McCartney o John Lennon en el escenario, sino más bien recrear la experiencia de sus conciertos lo más idéntico posible, para transmitirle eso a los beatlemaniáticos.

Con este proyecto, los músicos ya han visitado la ciudad; como en 2017, cuando ofrecieron un concierto a beneficio de Cáritas, a lado de la orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro.

Y de nuevo volverán el 11 de septiembre, ahora acompañados de una orquesta de cámara junto a la cual interpretará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, canciones como All you need is love, Yesterday, Something, Get back, She loves you y Let it be.

Además de ser reconocidos por su labor en la promoción de la música de los Beatles, Grupo Morsa también destaca por haber grabado en los estudios de Abbey Road, donde la banda produjo más del 90% de su repertorio.

Para más información sobre su concierto en Querétaro, consultar la página oficial de Facebook @CuartoPisoProducciones , donde próximamente se informará sobre la venta de boletos.