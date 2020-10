Guillermo Smythe, muestra de fortaleza

El director y actor teatral Guillermo Smythe fue declarado con muerte cerebral ayer, luego de ser sometido a una cirugía y haber permanecido en el hospital desde el viernes pasado, cuando surgió la emergencia por un derrame cerebral.

“No me he separado de él, aún entubado se muestra fuerte y lleno de amor”, compartió Jorge, hijo de Guillermo a través de sus redes sociales, destacando así la fuerza con la que ha vivido su padre, y que también ha llevado a los escenarios.

Ayer por la mañana, el actor y conductor Patricio Borghetti compartió a través del programa matutino “Venga la Alegría” el estado de salud grave de Guillermo. Tras aclarar la falsa noticia de su muerte, dada por él mismo, tuvo un enlace con su exesposa, la actriz Grettell Valdez, quien se escuchaba claramente acongojada.

“Su alma ya no está, tiene muerte cerebral, me esperaron para despedirme de él (…) le quitarán el respirador, ya se nos va en cuestión de horas”, narró la actriz y explicó que al actor le realizaron una cirugía por un derrame cerebral y posteriormente lo declararon con muerte cerebral.

Detalló que las leyes en México son distintas a las de Estados Unidos, por lo que primero desconectan los aparatos que lo mantienen con vida y posteriormente le dejan de suministrar los medicamentos.

Desafortunadamente, la situación económica, que detalló, vivía la familia Smythe, sumada a la pena que los embarga, era grave, ya que debían pagar los gastos hospitalarios que habían alcanzado la cifra de un millón y medio de pesos, por lo que hizo un llamado para que la gente apoyara.

Hombre ejemplar

Guillermo Smythe es reconocido por la comunidad artística local como un gran hombre, no sólo entregado a la escena, sino también a los demás.

“Él me inculcó siempre manejarme desde el amor y eso es lo que siempre he querido hacer (…) Es una persona a la que nunca he visto enojado, siempre fue amor, amor ante todo”, describió Grettell, quien siendo su sobrina lo considera como su padre.

Situación que también describió, Kenya Smythe, su hija, a través de la campaña de recaudación en la que solicitaba el apoyo de fondos para su atención hospitalaria. “Como maestro, actor y productor, ha ayudado a muchos chicos a convertirse en excelentes adultos. La sala de espera siempre está llena de varios de sus estudiantes. Ellos dicen, orgullosamente, que mi papá es también su papá”.

De excelencia artística

Guillermo y Lupita, su esposa, fundaron juntos La Gaviota Teatro en 1996, compañía que comenzó como un proyecto para niños y posteriormente amplió sus alcances para los adultos actores.

Sin embargo, las exploraciones de la pareja en escena comenzaron desde los años 70 y 80, cuando subieron al escenario y con el tiempo fueron evolucionando para participar en los concursos estudiantiles, hasta crear La Gaviota.

En entrevista para el proyecto de “Teatro contacto”, Guillermo destacó que tener un foro implica mucha responsabilidad, ya que para él no sólo implicaría el mantenimiento físico, sino “el mantenimiento del espacio, artísticamente hablando”, lo que muestra su compromiso con la labor escénica y por la que en 2015 fue nombrado Premio Emérito a la Producción Artística.