"Gumaro de Dios, el caníbal" mexicano convertido en Podcast

Con la más alta calidad de sonido en 3D, en la que cada detalle se maximiza, fue lanzado el primer episodio de “Gumaro de Dios, el caníbal”, un podcast de seis episodios que puede escucharse en la plataforma Podimo.

La narración del podcast es del periodista de investigación Alejandro Almazán, quien también escribió el guión y reporteó la historia en el año 2004, mientras el actor Humberto Busto caracteriza y da voz al propio Gumaro, un joven tabasqueño que con su historia estremeció a la sociedad mexicana, cuando asesinó y se comió a su víctima en Playa del Carmen.

El relato aborda la vida de Gumaro, un joven que al vivir en condiciones de pobreza extrema, al igual que su familia, no pudo detectar a tiempo su condición de esquizofrenia, y al obedecer a sus instintos, mató a un hombre para después comérselo. Este hombre, se dice, era su pareja sentimental.

Además de las voces de Alejandro Almazán y Humberto Busto (quienes ya habían trabajado juntos durante la realización de la serie de “El Chapo”) este podcast también incluye audios originales del asesino durante su interrogatorio, así como testimonios de sus familiares y amigos.

Todo el material recopilado por el periodista se convirtió posteriormente en el libro “Gumaro de Dios, el caníbal” y que al no concretar su llegada a la pantalla grande, el autor lo trasladó a la plataforma Podimo, especializada en creación de podcast y audiolibros.

En entrevista con Diario de Querétaro, Humberto Busto, quien interpreta al personaje principal de este relato, confiesa que de inmediato se sintió atraído por Gumaro y su estremecedora historia, por lo que no tuvo complicaciones al momento de estudiarlo y después encarnarlo.

“A mí me encantan este tipo de historias, estos personajes me vuelan la cabeza, me parece que están llenos de matices y complejidades que como actor es un disfrute enorme. Y además es una historia que nos cuenta mucho más, nos habla de la pobreza, del machismo y de todo lo demás que vivió el personaje”.

Aunque el formato 100% auditivo recuerda de inmediato a las radionovelas y los audiolibros, Humberto describe la experiencia de grabar dicho podcast como una experiencia teatral, y no sólo como una lectura en voz alta; pues al grabar con audio 3D, todos sus movimientos, hasta la más mínima respiración quedaban registradas. Por esto, se recomienda escuchar los episodios con audífonos.

“Si lo escuchas con audífonos sientes a la gente acercarse o alejarse, sientes que algo vuela sobre tu cabeza, se vuelve una experiencia extrema y envolvente. Este proyecto fue mucho más que pararte frente al micrófono y leer unos diálogos, esta tecnogalicia registra tus movimientos, tuvimos que coreografiar todo, medir los espacios y las alturas, fue una combinación de una experiencia teatral, actoral, dancística y vocal”.

El primer episodio de “Gumaro de Dios, el Caníbal” ya está disponible en la plataforma Podimo.com/humbertobusco, semanalmente se estrenará un nuevo episodio.