Gustavo Lastra presenta “Hermano Queretano”

El reciente tema presentado por el cantautor Gustavo Lastra titulado “Hermano Queretano” se posiciona como un himno que hermana a más 50 voces cantando al unísono “porque juntos seguiremos adelante, defendiendo a cada instante nuestro sueño de existir”.

Este tema, está inspirado en la lucha y la solidaridad social que han sido elementos de vital importancia en estos tiempos pandémicos, en los que crear mensajes positivos, es una forma de aliviar en alma, así lo describe el Lastra, quien, además, a través de su composición, suma a diversas personalidades del ámbito de la cultura, deporte y empresarial con respectivos mensajes de solidaridad, esperanza y reflexión en estos momentos tan complicados para la humanidad.

La grabación del tema contó con la participación de cantantes, músicos, actores, actrices, conductores, locutores y técnicos de la escena local.

Personalidades como el medallista Fernando Platas; el argentino Alberto Kreimerman; el español Víctor Küppers y el veracruzano Reyli Barba enriquecen este canto, compartiendo mensajes y opinión sobre la hermandad que promueve este tema musical.

El clavadista Fernando Platas, representante de México y medallista en Juegos Olímpicos declaró: “En estos momentos de reinventarnos qué mejor que un himno que de identidad, que nos mueva la sangre porque estoy muy orgulloso de mi identidad, mis valores, mi país y sin lugar a duda de este estado (Querétaro) que significa tanto en la vida de mi familia”.

El motivador y conferencista español Víctor Küppers por su parte, compartió: “…aparte de que me encanta la canción, no hay nada como en momentos difíciles intentar ayudarnos unos a otros (…) no tengan ninguna duda de que saldremos de esto y cuando miremos atrás de lo más orgullosos que estaremos es lo que hemos podido ayudarnos unos a otros”.

También Reyli Barba dirigió un mensaje al cantautor Gustavo Lastra sorprendido gratamente por el amor mostrado en la letra, confirmando que se trata de un himno de empatía y hermandad.

Sergio Talavera, CEO de Speaker Internacional; Iñaki Vázquez, integrante de Fobia, Moderatto, Gran Sur; y marcas como Matellus, Rodna Energía y Oliva Gran Sur, se han sumado para reconocer y brindar su apoyo a este proyecto musical que está tomando fuerza como aportación social.

El tema está publicado en las plataformas digitales de YouTube, Apple music, Spotify, Amazon y Deezer, cuyo video oficial se estrenó ayer.





| Con información de Prensa Hermano Queretano |