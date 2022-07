Hanson celebrará en Querétaro 30 años de carrera musical

La icónica banda de rock-pop, Hanson, conformada en la década de los 90 por los hermanos Isaac, Taylor y Zac, está de manteles largos por la celebración de sus 30 años de carrera musical, motivo por el que iniciaron una gira mundial, en la que tendrán cinco presentaciones en nuestro país.

El Red Green Blue Tour 2022 contempla presentaciones por su puesto en la Ciudad de México (25 de septiembre), pero también en Guadalajara (27 de septiembre) Guanajuato (28 de septiembre), Querétaro (29 de septiembre) y Monterrey (1 de octubre).

Gossip México betlemano: “todos los caminos me llevan a los Beatles”

Su presentación en Querétaro se realizará el 29 de septiembre en el Teatro Metropolitano a las 21:00 horas, y los boletos ya están disponibles a través de Eticket, con precios que van desde los 690 pesos hasta los 1,490 pesos con cargos de servicios ya incluidos.

Durante la gira, los músicos también promocionan su último álbum de estudio llamado Red Green Blue, compuesto por los tres proyectos de cada uno de los integrantes como solistas, y que al fusionarlos reflejan también la esencia de Hanson. El disco se conforma por un total de 15 nuevos temas.

En rueda de prensa, los músicos se dijeron contentos de volver a los escenarios y reencontrarse con aquellos fans que los han seguido a lo largo de su carrera, pero también con aquellos fanáticos que los verán por primera vez.

Aseguran que durante los shows interpretarán los temas de éste nuevo álbum, aunque no dejarán de lado sus grandes éxitos, como MMMBop, tema con el que alcanzaron la fama mundial en 1997.

“Este disco es muy diferente ya que está dividido en tres partes, dividimos el álbum en tercios y lo tratamos como si fuera un proyecto solista y luego los juntamos para acentuar todas las partes que conforman a Hanson, sí tocaremos MMMBop y también todas las canciones nuevas del álbum. Estamos muy emocionados porque como celebramos 30 años de carrera, hay fans que nos van a ir a ver por primera vez y fans que han ido a cada concierto”, señaló Taylor.

Sobre su visita a México, los músicos se dicen entusiasmados de visitar nuevas ciudades, y no limitarse únicamente a la capital de cada país.

“Estamos muy emocionados de volver a México, vamos a tener cinco shows en diferentes ciudades, siempre hemos tenido experiencias maravillosas con los fans mexicanos.

Gossip 90´s Pop Tour reactiva conciertos en el Estadio Corregidora

Nunca hemos ido a Querétaro y estamos muy emocionados, estamos muy contentos de ir a ciudades más chicas y a lugares donde no hemos ido antes”, comentan los hermanos Taylor e Isaak.

Sobre cuál consideran que ha sido la clave para permanecer juntos como banda durante tres décadas, Isaac, Taylor y Zac coinciden en que el secreto es “la necedad y el trabajo duro”.

“El secreto es la necedad, trabajamos muy duro, mucha gente no contempla todo el trabajo, nos respetamos entre nosotros y estamos muy agradecidos de hacer lo que nos gusta, hacer música y tocar en vivo. Y tampoco sabemos hacer nada más. (ríen)El secreto para la longevidad es limitar tus opciones y no tener un plan B”, dicen entre risas.

Esta icónica agrupación, originaria de Oklahoma, se formó en 1990. Los hermanos Hanson alcanzaron el éxito mundial con su tema MMMBop, que formó parte de su álbum Middle of Nowhere. Dicho tema alcanzó las primeras posiciones en listas de popularidad de países como Estados Unidos, Reino Unido, México, Holanda, Brasil, Italia, entre otros.

Al éxito de MMMBop le siguieron otros temas igualmente exitosos, como Where's The Love y I Will Come To You, igualmente lanzados en la década de los 90.