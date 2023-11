Harina conserva la irreverencia en su segunda temporada

El Teniente Prieto (Guillermo Villegas) y la Oficial Ramírez (Verónica Bravo) están de regreso en Harina: Pericos, rezos y muerte, segunda temporada del spin off que surgió después del sketch Harina, que se hizo viral en 2019 a través del canal de YouTube de Backdoor.

De la mano de Comedy Central y Prime Video el público podrá seguir disfrutando de las aventuras del Teniente Prieto, quien en la trama de la nueva temporada muestra la decadencia a la que lo ha llevado una vida de excesos. Junto con la Oficial Ramírez, atiende el misterio de una nueva droga que los llevará a investigarla, encontrando una conexión con el pasado del principal protagonista.

“El público puede esperar la irreverencia del teniente, mucha diversión, carcajadas. La esencia es la comedia, pero tenemos que meter toques de otros géneros para que la serie sea más completa”, explicó en entrevista con El Sol de México Diego Moreno, Ad Sales Digital Manager de Backdoor.

“Fue un fenómeno que si me preguntan cuál es la fórmula no tenemos idea, porque fue algo que se dio espontáneamente y de verdad que fue el boom de Backdoor en México. Después de ese sketch fue un parteaguas tanto para la audiencia como para las marcas qué están en Backdoor”, agregó Moreno sobre el surgimiento de la historia que hoy es una serie de televisión.

La segunda temporada tiene en la dirección a Salvador Espinosa, mientras que en el reparto además de los coprotagonistas, se mantienen Luis Fernando Peña, Ishkra Zavala, Dagoberto Gama, Luz Aldán. Se suman como nuevos talentos Lucía Uribe, Natalia Traven, Miguel Zaragoza y Christian Magaloni.

Backdoor, comedia innovadora

Aunque el hermano mayor de Backdoor, Porta Dos Fundos, ya manejaba un estilo de comedia similar en Brasil, Diego Moreno considera que Backdoor llegó a México como una propuesta de comedia innovadora que ha conquistado a la audiencia y que, por lo tanto, tiene mucho futuro.

"El éxito de Backdoor es porque no existía un canal de comedia de este tipo en México. Llegamos a ser superdisruptivos porque empezamos a generar contenido que no se hacía en digital ni en televisión. Backdoor llegó a romper paradigmas”, explicó.

“Estamos rodeados de guionistas y de un equipo de producción talentoso y robusto que hace que nuestros contenidos sean orgánicos, divertidos y lo más importante es que tienen un toque de humor con el que la audiencia se identifica mucho”, añadió.

La comedia que Backdoor maneja incluye temas que podrían considerarse como incorrectos por alguna parte del público, por ejemplo, en Harina: Pericos, rezos y muerte, donde la trama gira en torno al consumo de drogas y a situaciones que involucran al crimen y a la violencia. Sin embargo, existe un límite que la productora no cruza, aseguró Moreno.

“Sin duda alguna es políticamente incorrecto, pero somos muy cuidadosos. Vivimos en un mundo, no solamente un país, donde hay temas que no se pueden tocar definitivamente. Somos políticamente incorrectos, pero sin pasar esa línea”, dijo al respecto.

“Tenemos diferentes branded contents y marcas que nos utilizan como un medio de difusión para cualquier producto, lanzamiento o promoción. Evidentemente, cuidamos mucho qué temas no tocar. No tanto por el qué dirán sino porque no van con la esencia de Backdoor”.

Harina: Pericos, rezos y muerte está disponible en Prime Video; la señal de Comedy Central, transmite dos episodios semanales.