¿Quién es Eros, el personaje de Marvel que interpretará Harry Styles?

Una de las próximas películas de Marvel que más expectativa han generado es The Eternals, tanto por su elenco como por la introducción de "los eternos", una raza creada por los celestiales junto con los humanos. Sin embargo, este martes el filme rompió nuevamente las redes ante la supuesta incorporación del actor y cantante Harry Styles como Eros, el hermano de Thanos.

Según escribió el directos estadounidense Matt Donnelly Styles se incorpora al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con el papel de Eros, el hermano de Thanos, quien fuera derrotado por los Vengadores al final de End Game.

Big reveal from #TheEternals premiere -- Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021

Lo anterior se da a conocer luego de la premier de la película el pasado lunes en Hollywood y en redes sociales circula la versión de que el exintegrante de One Direction aparece en la escena poscréditos interpretando al hermano del titán loco.

Sin embargo, a menos de que estés relacionado con los cómics de Marvel, te estarás preguntando ¿quién es Eros y por qué lo incorporarían en la película de los eternos?

¿Quién es Eros en los cómics de Marvel?

Según los cómics de Marvel, la luna Titán fue poblada por un grupo de eternos provenientes de la Tierra. Thanos y Eros son hijos de A'lars (también conocido como Mentor) y Sui-San.

Como su nombre sugiere, Eros creció dedicado a los placeres, hasta que su hermano realizó su primer ofensiva importante en Titán. Durante la rebelión de Thanos, Eros formó una alianza con el capitán Mar-Vell, quien se convirtió en su amigo hasta que el cáncer le arrebató la vida.

Abro un mini hilo explicandoles quién es Eros/Starfox el personaje que muy posiblemente interprete Harry Styles en Marvel pic.twitter.com/wnrRwH8tff — Daiki Stef's bday 🎂 (@medixntrol) October 19, 2021

Eros habría llegado a la Tierra luego de que su hogar quedara destruído por la guerra, y entonces se da el encuentro con los eternos que permanecieron en nuestro planeta. Esto justificaría la incorporación del personaje a través de esta nueva película de Marvel.

En las historietas de superhéroes, Eros más tarde busca unirse a los Vengadores, donde recibe el nombre de Starfox de parte de la Avispa.

Habrá que esperar hasta el estreno en México para descubrir si realmente el actor británico dará vida a este personajes del Universo de Marvel y cuál será su papel dentro del desarrollo de la nueva fase del UCM.









