Historias paranormales vuelven a la televisión a través de "Insólito, simplemente extraordinario"

La conductora Joselyn Juncal vuelve al mundo de lo paranormal y lo inexplicable con lo que será la tercera temporada del programa “Insólito, simplemente extraordinario”, donde presentará videos y fotografías que hacen honor al nombre del programa.

Esta nueva temporada se estrenará el próximo lunes 24 de enero a las 20:00 horas por el canal A +.

Debido al éxito de las dos temporadas anteriores, el equipo de producción y dirección del programa decidió realizar una tercera temporada, pues el público ya espera con ansias este contenido en sus televisores.

La propia Joselyn Juncal reconoce en entrevista para El Diario de Querétaro, que ha quedado prendada este programa que la introdujo en el mundo de la conducción.

“Como nos fue tan bien en las temporadas pasadas, ahora nos regalaron más días, ahora vamos lunes, martes, jueves y viernes. Les pedimos a las familias que nos regalen media hora de su tiempo, que prendan la televisión y nos sintonicen, de verdad verán historias insólitas que siempre trataremos de buscar una explicación científica, aunque hay cosas que no se pueden resolver”.

“A mí me ha encantado. Está padrísimo el programa, tuvimos una temporada tras otra y por eso estamos ahora con nuevo contenido, las redes sociales es un termómetro de lo que a la gente le gusta, y eso es lo que hemos visto, la gente pide nuevos capítulos”.

La conductora advierte que el contenido de esta tercera temporada “viene recargado” por lo que presentarán historias que pondrán los pelos de punta.

“Yo cuando leo los libretos en la noche a veces no puedo ni dormir de las pesadillas que tengo, ya no los leo en la noche, pero de verdad no dormía, me quedaba pensando en esas cosas que a veces pasan a las 3:33 de la mañana y cuando me levantaba a esa hora recordaba esa historias. Muy fuerte de verdad”, comenta Joselyn entre risas.

La conductora también invita a los televidentes a escribir a través de sus redes sociales @joselynjuncal2 para que compartan fotos y videos paranormales, así como compartir historias asombrosas, mismas que podrían transmitirse en el programa.

“Les pido que además de sintonizarnos nos escriban a nuestras redes sociales y nos manden videos o nos propongan historias para el programa, todos conocemos una historia así, y nos encantará que nos compartan su material, sus anécdotas”.

Juncal detalló que la producción estará a cargo de Omar Ochoa, quien también es productor de “Difícil de creer”; un programa de divulgación, ciencia popular y temas inusuales, que ha logrado posicionarse en el gusto del público.

Joselyn nació en la Ciudad de México y desde muy niña comenzó en el área de la televisión participando en distintos programas de comedia y diversos reality shows. Con el tiempo comenzó a fortalecer su trayectoria al ser invitada a formar parte de diversas televisoras.

Ha participado en diversos programas de música grupera. Además, Jocelyn es una fanática de la vida fitness y así lo demuestra en sus redes sociales, pues cuenta con más de 200 mil seguidores en sus distintas redes.