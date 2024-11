Hotel Cocaine: revive Danny Pino en serie la época dorada de Miami

La versatilidad es una de las cualidades del actor Danny Pino. A pesar de que durante dos décadas dio vida a dos detectives que luchaban por hacer justicia en “Law And Order: SVU” y “Cold Case”, no se estancó en el lado “bueno” de la ficción, sino que también le dieron la oportunidad de explorar lo opuesto, siendo un criminal como en “Mayans M.C”.

Tras su participación en estas series, ahora protagoniza “Hotel Cocaine”, donde da vida a Roman Compte, un exiliado cubano, director de uno de los hoteles más glamorosos de Miami a finales de los años 70 y principios de los 80.

La serie creada por Chris Brancato, quien ha colaborado en series como “Hannibal” y “Narcos”, ya está disponible en Prime Video.

“Se trata de la historia de, tal vez, el hotel y el club más famoso del mundo de esa época, el Mutiny Club Hotel, en Coconut Grove. Miami se transformó en esa época de un pueblito a una ciudad moderna y cosmopolita, como la conocemos ahora”, afirmó el actor estadounidense en entrevista con El Sol de México.

Su personaje está inspirado en una persona real, que trabajó en el lujoso hotel Mutiny. El complejo fue muy conocido ya que era un “albergue” para políticos, deportistas, estrellas de la farándula, y traficantes, que tenían la libertad de explorar cualquier fantasía. Era “un lugar sin límites”, principalmente de tráfico de cocaína. Para ingresar, era necesaria una membresía con valor de 75 dólares en ese tiempo.

De ese ambiente nació la cinta de Brian De Palma “Scarface” protagonizada por Al Pacino, en 1983. Y ahora se apostó por una serie de ocho episodios protagonizada por Danny Pino, Yul Vázquez, Mark Feuerstein, Laura Gordon, Corina Bradley, y Tania Watson, entre otros.

“Fue un gran reto desarrollar un papel como Roman Compte porque fue un señor que existió, fue el gerente del Mutiny Club y, además, el padre de mi colega Maurice Compte, con quien trabajé en una serie. Maurice le contó a Chris Brancato, nuestro escritor principal y el creador de otra serie famosa, ‘Narcos’, la historia de su padre y la historia del Mutiny Club, desde ahí empezó el desarrollo de esta serie que ha gustado mucho”, relató Danny Pino.

“Mi objetivo fue dar vida a Roman de una manera real y auténtica, intentando no juzgarlo, creo que el personaje hace cosas horrorosas, sin duda, y hay que tener mucho cuidado, en no idealizar al personaje, ni a la violencia, ni a esa vida de narcotraficante. Eso sería terrible”, agregó.

Pino confesó que, este y otros de sus recientes proyectos han sido posibles gracias a su buen desempeño en “Law And Order: SVU” (“La ley y el Orden: Unidad de Víctimas especiales”), en donde dio vida al detective, “Nick Amaro”.

“Verdaderamente fue algo que transformó no solamente mi carrera, sino mi vida. Lo que me gustó mucho de poder ser detective y criminal, no solamente en ‘Hotel Cocaine’, sino también en ‘Mayans M.C.’, es que los escritores de todos esos programas hicieron de una manera tan inteligente una fusión entre el bien y el mal; había unos momentos como detective donde mi personaje empezó a parecerse a un criminal, de tener momentos de color gris que no fuera totalmente bueno o malo”, relató.

Crea su propia historia

El actor de 50 años de edad, recientemente debutó como guionista y director de su propio cortometraje titulado “Unión de reyes”, que aborda la historia de la búsqueda del pasado de “David”, luego de que su padre sufriera un ataque cardiaco.

“A mí me encanta el cine y poder desarrollar mi carrera como director, escritor o actor para mí es una ventaja y es un honor trabajar con elencos tan talentosos como el que juntamos en ‘Unión de Reyes’, en donde participaron Luis Bofill, Bertita Damas, Lilly Pino Bernal (su esposa), Tony Plana, entre otros”, dijo.

El corto se presentó hace unos meses en México durante el Festival Internacional de Cine de Monterrey.

El ahora director aseguró que su objetivo principal es relatar historias de latinoamericanos y contratando talento de estos países, con el fin de descubrir nuevos actores que puedan enriquecer la industria cinematográfica hollywoodense.