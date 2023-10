Humberto Zurita regresa como narrador de Inexplicable Latinoamérica

Humberto Zurita está de regreso con Inexplicable Latinoamérica, serie que le ayudó a descubrir a sus 45 años de carrera una nueva faceta, la de conductor- narrador.

Esta es la segunda vez que Zurita es el anfitrión de este programa que grabó en Argentina y que en 12 capítulos describe historias insólitas sucedidas en América Latina.

“ En el continente estamos llenos de historias indescifrables, conocí lugares maravillosos como las Cataratas de Iguazú”, dijo el actor en entrevista.

Una de las historias que más le atrajo es la que abre la tercera temporada del show: Madres súperpoderosas.

“El amor de las madres por los hijos me provocó algo maravilloso, porque se me hace como un homenaje a la mujer. El hecho que podamos tratar historias de madres que cuidan a sus hijos, que los sacan de problemas. El episodio de esta temporada fue el que más me impactó. Y me gusta porque mi madre acaba de morir hace poco y es un homenaje a las mamás”.

“Yo sí creo que el amor de una madre si salva, te salva en esta vida y te lleva a un buen camino, al camino del amor, al camino de la esperanza. Hay más historias que me contaban de niño y que se siguen contando y ahora se graban para ser vistas y escuchadas a nivel mundial”, expresa.

Humberto Zurita protagonizó cintas como Modisto de señoras, Las tres perfectas casadas, o Préstame tu cuerpo.

Zurita explicó que también tocaron el tema de las hadas. “De su existencia y su funcionalidad en el ecosistema de la vida. Y si existen o no es decisión personal de cada uno”.

“A la gente le gustan mucho este tipo de cuentos. A los latinoamericanos todo lo que pasó en la época colonial y la precolombina, que está llena de estas fábulas. Yo nací y crecí con este tipo de historias”.

“Fui un poco escéptico, pero también fui muy inquieto en cuestiones de esoterismo, de encontrar una razón más en la vida del ser humano”.

También añadió que nunca ha dejado de creer. “Es como si fuera absurdo pensar que en este Universo somos los únicos seres vivientes existentes o la Tierra es la única forma de vida. Llevo una vida de religión porque mi familia era muy católica. Yo soy creyente pero no practico la religión”.

La tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica se estrena este viernes 27 a través del canal History de televisión de paga.

El actor la recomienda porque “como espectadores no deben perder su capacidad de sorpresa al ver capítulo tras capítulo. El contenido les causará expectación y a la vez los hará reflexionar e indagar sobre esos temas, es el televidente quien toma la decisión de que si es verdad o no lo que se muestra”.