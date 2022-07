Ilse Salas se reencuentra con su primer amor, el teatro

Para Ilse Salas el teatro es como un amante del que no se puede desprender. “Como que no me conviene, pero huele bien rico”, bromea al referirse a su pasión por este arte, con el cual se reencuentra en una breve participación de 16 funciones en la obra Network, con el papel de Diana Christensen.

En entrevista con El Sol de México, la actriz platicó que todo se dio en medio de un plan amistoso, que la reúne con viejos amigos, Daniel Giménez Cacho (el protagonista) y Francisco Franco (el director), y la hizo retomar su compleja pero grata relación con los escenarios.

"Cómo primer amor, luego son tormentosos y tóxicos, no lo voy a romantizar tanto. Estudié teatro, pero es ingrato, aunque la satisfacción que te da cuando la gente va a verte y sientes que están conectados contigo, es una experiencia mística. Pasa algo difícil de explicar para quien no ha experimentado ir a una buena obra, o no se ha plantado en un escenario”, expresa.

“Implica muchos nervios y mucho trabajo, por supuesto que podría ganar más dinero haciendo algo de publicidad o cualquier otro trabajo del que podamos disponer, pero esos breves momentos místicos sólo ocurren en el teatro”, agregó.

La puesta está basada en la cinta homónima de 1976, sigue los pasos del veterano presentador Howard Beale (Giménez Cacho), quien tras 25 años trabajando en una cadena de televisión, debe abandonar su puesto por el bajo nivel de audiencia. Luego de recibir la noticia, anuncia durante una emisión que se suicidará en su último programa ante las cámaras.

Ilse Salas / Adolfo López | El Sol de México

La ganadora del Premio Ariel en 2018 por Las niñas bien, expresó que dado el potente mensaje de la obra, sobre el impacto de los medios de comunicación en la mentalidad de las personas, desde que acudió como espectadora supo que le encantaría sumarse al elenco.

Y es que para ella decir sí a un proyecto va más allá de sumar un título a su currículum o aceptar un desafío profesional, su objetivo es dejar un mensaje y participar en proyectos que le gusten. “Siempre me da mucha risa cuando responden los actores o las actrices que aceptan proyectos que me suponen un reto, esa es una razón muy valiosa, pero muy privilegiada.

“Cuando tengo el privilegio de tener opciones qué elegir, que afortunadamente ha sido estos últimos años de mi carrera, coincide con que me hacen pensar y reflexionar. Sí le doy una importancia muy grande al tema del que estamos hablando. Este en particular me hace platicar mucho, me interesa generar conversaciones”.

A nivel personal, este texto la hizo percatarse que pese a la distancia temporal que existe con su versión cinematográfica, esta historia continúa vigente y podría ser adaptada sin problemas a la época actual, pues el mundo sigue siendo dominado, en su mayoría, “por hombres blancos y ricos”, advierte.

“Me provocó una catarsis importante, que es por lo que hago teatro, para sentir eso en el público. Hay un momento donde Howard tiene esta revelación y grita de lo que está harto, y cualquiera que vaya a ver la obra no puede evitar sentirse identificado con esa desesperación, esa imposibilidad de cambiar las cosas, y saber que somos presas de unos cuantos y estamos hasta la madre”, finaliza la actriz que entre sus proyectos recientes, participa en la cinta Maquíllame otra vez, de Guillermo Calderón junto a Paulina Gaitán y Regina Blandón .

Ilse Salas se presentará en Network del 8 de julio al 7 de agosto, con funciones los viernes a las 20:30, sábados a las 17:30 y 20:30 y domingos a las 17:30 horas en el Teatro Insurgentes.