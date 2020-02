Imcine busca lograr equilibrio en el doblaje

Que haya un equilibrio entre la exhibición de películas extranjeras en su idioma original y dobladas al español es la postura que el Instituto Mexicano de Cinematografía toma frente a la iniciativa de Martí Batres. El senador propuso reformar la ley para que todas las películas extranjeras cuenten con una versión en español y sean más accesibles al público.

Actualmente la ley sólo permite el doblaje en documentales y cintas para el público infantil, pero como explica María Novaro, titular de Imcine, desde 1997 las distribuidoras realizan doblaje en películas para adultos.

“Se empezó, por vía de un amparo, a doblar al español sin ninguna regulación. Y de repente, al día de hoy, hay una sobreoferta de películas dobladas, lo que no hay es la versión original; debe haber un equilibrio”.

La titular de Imcine, aseguró que el incremento de películas dobladas al español ha evitado que en algunas zonas del país no se presenten las versiones originales de las cintas. “Mucha gente cuando va a un complejo cinematográfico, o incluso en todo un estado, no tienen acceso a la versión original, tal como como lo documentamos en Chiapas. Eso es lo que hay que garantizar, el doblaje al español es válido, existe, quien lo quiere hacer lo está haciendo, pero no a costa de que ya no esté la versión original accesible”, aseguró.

Sobre la propuesta de Martí Batres, Novaro destacó que se trata de una “iniciativa valiosísima en términos de los derechos laborales de los actores de doblaje”, ya que consideró que ellos enfrentan una “situación jurídica y laboral desventajosa que debe ser corregida”, muchos no reciben regalías por su trabajo.

La iniciativa, contó, ya fue enviada a la Cámara de Senadores y está siendo trabajada por Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. “Estamos dialogando con ella para ubicar eso en los términos más correctos, que además no ofendan a nadie, pues hay intereses encontrados: una cosa es la que les interesa a las compañías de doblaje y otra es lo que la audiencia puede querer respecto a que se respete la versión original”.

Sin embargo, recordó que desde abril de 2019 el Imcine, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, productores, exhibidores, actores y otros miembros de la industria de cine en México han trabajado junto al diputado Sergio Mayer en la creación de una nueva Ley de Cinematografía.

“El plan es integrar (la propuesta del senador Batres con la del diputado Mayer), con quien hemos trabajado una ley desde hace un año muy puntualmente, y el doblaje es un tema que se ha llevado (varias discusiones). (…)Se va a trabajar en el sentido de encontrar un equilibrio y defender las condiciones laborales de los compañeros de doblaje, eso a nadie le cabe la menor duda”, adelantó.

Asimismo aseguró que durante 2019, el Imcine ha promovido el doblaje en lenguas indígenas, pero debido a los altos costos que implica realizar un trabajo así han optado por realizar doblaje simultáneo durante algunas exhibiciones: “Hicimos muchas proyecciones en tzotzil, tzeltal, en náhuatl, en raramuri, wixárika, en muchas lenguas el doblaje simultáneo funciona de una manera más accesible”, por lo que seguirán promoviendo este proyecto en los próximos meses.