Inti y Vicente se unen con Lasso para romper estereotipos del reguetón

Los cantantes Inti y Vicente están en desacuerdo con la idea de que el género urbano deba mostrar siempre a un hombre dominante y obsesionado con el sexo, ya que consideran que se debe abrir la posibilidad para mostrar su lado sensible, y cantarle con respeto a las mujeres.

Por ello enfocan sus letras a lo dulce del amor, ya que creen que es posible fusionar lo romántico de las baladas, y lo bailable del reguetón. “Más que ponernos en una posición de `soy hombre y voy a bailar detrás tuyo´, nosotros contamos historias con las que cualquiera se puede identificar. Ya seas mayor, joven, chica o chico, lo que sea”, señaló Vicente.

Su compañero agregó: “No hay una edad para las experiencias, podemos tener cualquier cantidad de años y podemos vivir una experiencia en las que nos enamoramos o nos rompen el corazón, nos vamos a una fiesta y conocemos a alguien que nos encanta, y queremos bailar con esa persona. No necesariamente es darle el enfoque de `soy más y tú bailame´”.

Esto se muestra en su más reciente tema Llamarte (Otra vez), que interpretan al lado del cantante Lasso, en cuyo video abordan precisamente el sentimiento de un hombre que se hunde en la tristeza luego de que su “amiga con derechos” se aparta de su lado.

Ambos destacaron que la historia vino de sus corazones, y es su contribución a la erradicación de los estereotipos en la música. Asimismo, señalaron que esta sinceridad debería ser adoptada por más personas, para eliminar los prejuicios.

“Si todos fuésemos honestos con lo que sentimos no habría este prejuicio de decir “soy hombre y tengo que ser serio, no lloró y no sufro”. Eso es una mentira, todos tenemos sentimientos y somos seres humanos. Ahora más que nunca llamar a alguien es la forma más pura quizás de demostrar amor y cariño, porque no nos podemos ver. Nuestra filosofía es sincerarnos, y si sentimos algo, decirlo de manera respetuosa sin dañar a nadie, porque uno tiene que ser y pensar en los demás”.

Para el próximo año, los artistas prometieron mucha música nueva, que irán anunciando poco a poco en sus redes sociales. Asimismo, externaron su deseo de lanzar un disco, el cual esperan poder trabajar en los próximos meses.