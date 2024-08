Intocable celebra 30 años de trayectoria en Querétaro

Intocable y el público queretano han compartido una mutua complicidad desde hace varias décadas, eso aseguró el vocalista de la agrupación Ricky Muñoz durante su más reciente visita a la capital. La cita con los fanáticos se concretó en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, mismo recinto en el que se presentaron el año pasado con su gira "Evolucion Tour 2023".

Los asistentes comenzaron a ingresar al auditorio desde las 19:00 horas, algunos inclusive comenzaron la fiesta musical desde antes al interior del Tim Horton's ubicado del otro lado de la avenida Constituyentes. Este reencuentro transmitía un aire distinto, pese a que los espectáculos del grupo tejano siempre son bien acobijados por Querétaro, este concierto en particular se sentía mucho más especial.

Gossip ¡No te pierdas el regreso de Jesse y Joy a Querétaro!

¿El motivo? El 30 aniversario de Intocable. Desde hace varias semanas, la banda originaria de Zapata, Texas, ha recorrido diversos recintos con la gira "MMXIV Tour" para agradecerle a sus seguidores por las tres décadas que los han acompañado. En la pantalla del escenario se podía apreciar el mensaje de bienvenida: "Gracias por venir a celebrar 30 años de música".

Desde que arrancó el espectáculo, Ricky agradeció la asistencia de los queretanos. "Todo puede suceder si nosotros queremos, y nosotros queremos pasarlo increíble con ustedes. Esperamos que disfruten el espectáculo", expresó el vocalista.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

Intocable ha visitado 'Queretarock' -tal como Ricky Muñoz nos mencionó- en más de una ocasión. Simplemente fueron de los primeros eventos masivos que se vivieron en la entidad luego de la pandemia por Covid-19. En esa ocasión visitaron la explanada del Antiguo Aeropuerto y al público lo separaron en pequeños "corralitos" para poder mantener la 'sana distancia'.

Inclusive el vocalista recordó las ocasiones en las que se han presentado en la ciudad. "¿Están a toda madre?", preguntó Ricky, "¿Sí están vendiendo alcohol? Creo que en una de las veces que vinimos no se vendía, fue una de las peores veces... de sus vidas, no de la mía porque yo no tomo", bromeó.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

Gossip Juan Solo llega con el "Malquerido" a Querétaro

A lo largo del concierto, la banda interpreta rolas que tienen muchísimos años en su repertorio como "Bastón" del álbum del 2006 "Cruce de caminos"; al igual que canciones que tienen menos tiempo como "Si me duele que duela" que fue lanzada en marzo del 2022.

Los queretanos acompañaban a la banda en las canciones que "rompen el alma", fueron las rolas más tristes y de desamores las que cantaban con más intensidad que las que eran románticas y más alegres. De las favoritas de la audiencia fueron "Amor Maldito" y "Déjame amarte".

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

Si bien, el espectáculo celebra la trayectoria de la banda, hay una sección en la que Intocable interpreta sus canciones más recientes. "Miren, esta es la parte del show en la que nos ponemos a cantar canciones nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Han pasado muchísimas cosas desde que lanzamos '¿Y todo para qué?', así que hemos llegado a la parte del show en la que luego dicen que 'Ricky no quiere cantar las canciones viejitas', y quiero decirles que no tengo nada en contra de las canciones viejitas, me gustan, pero también les presentaremos material nuevo. Y esta canción es una que gracias a ustedes se volvió número uno en la radio, esto es 'Ojalá estuvieras aquí'", expresó Muñoz.

El pasado junio, durante uno de sus conciertos, el vocalista se vio obligado a interrumpir su presentación en Morelia, Michoacán debido a que algunos asistentes le reclamaron que entonara éxitos como "Fuerte no soy", "Enséñame a olvidarte" o "El amigo que se fue", a lo que Muñoz les respondió que debían escuchar los temas más nuevos del grupo.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo menos en Querétaro, los asistentes recibieron con los brazos abiertos el nuevo material de la banda, de la misma manera que cantaban las rolas más clásicas. Y aunque el auditorio no tiene la pista adecuada para el 'bailongo', los asistentes se acoplaron y bailaban desde sus lugares, aunque quienes tenían mayor espacio en palcos o en las primeras filas, aprovecharon para estar bailando todo el concierto.