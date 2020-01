Iván Aragón Montiel; desde Querétaro rumbo a Hollywood

En Estocolmo, Suecia, este año se estrenará “El Jardín”; una película que retrata la violencia generada por el narcotráfico en México, y en la que el actor queretano Iván Aragón Montiel será el protagonista.

Luego de asistir al primer llamado de un nuevo proyecto­, cuyo nombre dejó en suspenso por razones de confidencialidad, el artista de 24 años se reúne con DIARIO DE QUERÉTARO para hablar de otros estrenos, entre los que figuran la película estadounidense “No man’s land” y la serie “La muchacha que limpia”.

Gossip Juan Pablo Campa comparte la realidad de la vida de los actores en EE.UU

Luciendo un look desenfadado, acorde al nuevo personaje que interpretará, Aragón se acomoda en una de las bancas del Museo de la Ciudad, donde al igual que en otros recintos de Querétaro, comenzó sus pininos en este arte que a la postre, elegiría como vocación.

“Siempre tuve esa hambre y ese interés por lo que había atrás de la pantalla. Me parecía que la gente que aparecía en ella era como de otro universo”, recuerda el actor, y comparte que esa curiosidad lo llevó pronto a formar parte del grupo infantil El Rehilete.

Gossip Será el policía bueno: Mark Tacher

“Como era muy pequeño, tuve que decir que tenía otra edad para poder entrar”, confiesa con una sonrisa y agrega que en esta agrupación fundada por Guillermo y Guadalupe Smythe en 1996, en la Academia de la Cultura del SNTE, permaneció más de cinco años y participó en dos muestras nacionales de teatro.

“Lo que se me quedó más de esta experiencia fue el proceso de la tallereada y la talacha. La compañía me ayudó a tomarme en serio este oficio que me gusta mucho, me divierte y me apasiona”.

Gossip Luis Fernando Peña; se siente orgulloso y agradecido

Tras participar en los cortometrajes “No hay cambio” (2009) y “Éxodo” (2012) del realizador mexicano Gareth Dunnet, el artista se alejó del medio un tiempo, regresando a la actuación a través de “Jungle nest”, una comedia de Disney Channel, que lo llevaría a trasladarse a Sudamérica.

Tras dos castings en la Ciudad de México el artista fue aceptado; “entonces vendí mi coche, saqué mis papeles de la prepa y renuncié a mi trabajo como mesero en un restaurante local, pero llegada la fecha para partir, ya sin lana y sin trabajo, me avisan que ya no se iba a realizar porque acababa de estallar la crisis en Venezuela, donde originalmente se iba a filmar. Entonces tuve que regresar al restaurante a pedir trabajo de nuevo, con la cola entre las patas (risas). Para mi fortuna, luego de 9 meses se volvieron a poner en contacto conmigo para reanudar la producción; esta vez en la selva de Iguazú, ubicada en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. La noticia me cambió la vida…”

Gossip Armando Hernández; se enfrenta al público real

De series al séptimo arte

Tras su participación en esta serie, el actor fue contratado por Netflix en 2017 para interpretar a “Quino” en “El Chapo”. Posteriormente participó en la súper serie de Telemundo “Enemigo íntimo” (2018), y en “Tijuana”, junto a actores como Damián Alcázar y Tamara Vallarta.

Sin embargo, su salto al séptimo arte sería con “El Jardín”, una película que retrata la realidad y la violencia que acecha a los pobladores en la Sierra Madre Occidental de Sonora.

Gossip Darán curso intensivo para actores

“En las escenas de acción trabajé con uno de los mejores stunts: Lauro Chartrand, quien entrenó a Tom Cruise para ‘El último samurái’, y trabajó en ‘Death Pool’. Pero las escenas de persecución me las aventé yo; Tuve la fortuna de recorrer kilómetros y kilómetros de carretera en un Rally AMC de 1970. Era como un juego, ¡increíble!” agrega con emoción, sin poder adelantar más sobre esta producción.

A la par, el actor fue contratado para formar parte del reparto de “No man´s land; un western moderno, en el que participan actores como Frank Grillo, Andie MacDowell, Esmeralda Pimentel y Ofelia Medina.

Aderezo ¡Salud por la Navidad! Armando Hernández

El guion retoma la realidad de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, y gira en torno al asesinato accidental de un niño inmigrante, aunque todavía no hay fecha de estreno.

Finalmente sobre el thriller policiaco “La muchacha que limpia”, que discurre sobre una chica que limpia homicidios, agrega que podrá ser visto en marzo o abril a través de TNT.