Javier Gómez con partida doble en El Dragón y Luis Miguel, la serie

El actor argentino Javier Gómez lleva tres décadas pisando suelo mexicano para brindar su arte escénico en grandes historias de televisión como la que actualmente se transmite en Las Estrellas, El Dragón: El regreso de un guerrero, encarnando a Carlos Duarte, secretario de Gobernación, quien le hace creer a su peor enemigo Miguel Garza (Sebastián Rulli), que lo respeta y sin embargo, no sólo le da puñaladas por la espalda, sino que persigue su muerte.

“Es uno de los hombres en esta trama de acción y crimen, más hipócritas, estratega, corrupto, manipulador, un hombre sin escrúpulos e inmerso en el narcotráfico”, describe durante la entrevista con El Sol de México.

Vía telefónica desde su Argentina, Javier Gómez, expresa que en estos nuevos episodios continuará su doble vida. “Un funcionario así es mera coincidencia con la realidad, quien a la vista pretende apoyar a la ciudadanía y por debajo tiene su vida oscura y llena de hechos fuera de la ley”.

Reconoce que la serie original de Arturo Pérez-Reverte, ha sido un proyecto impresionante a nivel producción, “por la cantidad de personas que participan, un elenco estelar, hay un gran historia en un marco de locaciones en Japón, España, México y un trama que no es la típica historia de narcos, sino que involucra a una especie de protagonista que si bien está inmerso en el narcotráfico, su visión es otra, porque viene preparado de Japón, para desarrollar un trabajo financiero y aprovecha eso para ayudar a la gente y dejar lo ilegal, sin buscar sus intereses propios”.

Además, Javier Gómez está feliz con el triunfo que ha tenido la bioserie de Luis Miguel en sus dos temporadas. Él encarna a Jaime Camil padre, quien desde su aparición fungió como el tío del Sol, con fuertes episodios, como el hecho que lo ayuda a salir de un fraude fiscal.

Aunque también en la segunda temporada se enfrentará con Luismi, porque hay un enamoramiento del Sol con Érika, su hijastra.

“Cando me llamaron para encarnar al magnate Jaime Camil me agradó la caracterización. No obstante, me topé con que no hay mucho material del empresario, quien siempre vivió en Acapulco hasta el día de su partida física.

“Aparezco más en la primera temporada que en la segunda, tenía varias escenas, pero a causa de la pandemia, me las recortaron y sólo aparezco en las escenas de la muerte de Luisito Rey, padre de Luis Miguel”, comparte.

“Me parece maravilloso que se cuente su vida. Yo llegué a México en 1992 y sí sabía de su ascendente carrera. En la segunda parte muestran al artista más humano, con situaciones más oscuras, a diferencia de su vida infantil y de adolescente.

“Le admiro mucho su talento, es un prodigio en el canto, lograr el dueto con el inolvidable Frank Sinatra, ha sido inigualable, no cualquier artista de su época tuvo ese alcance”, concluye.