Jay de la Cueva regala guitarra a fan durante concierto en Querétaro

Con un tema nupcial sonando en todo el auditorio y ataviado con un vestido de novia, Jay de la Cueva, líder de la banda de rock Moderatto, apareció desde la parte trasera del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y caminó hasta el escenario.

Los gritos de cientos de jóvenes estallaron al escuchar las guitarras eléctricas y reconocer el primer tema del concierto, "Muriendo lento", que la banda interpretó originalmente con Belinda.

La noche siguió con el cover "No podrás" popularizada por el cantante Cristian Castro y que la banda presentó en una versión 100% rock.

"¡Si mi delito es venir a Querétaro me declaro culpable!" Gritó Jay de la Cueva para abrir paso al siguiente tema "Si mi delito es rockear".

Mientras Elohim Corona hacía un solo de batería, Jay cambió su vestuario y reapareció en el escenario con pantalón negro y camiseta del mismo color.

Uno de los momentos más intensos de la noche fue con "Sentimental", cuando los fans gritaron al unísono "Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental". Pero la euforia bajó de tono y abrió paso a la melancolía con la balada "Mil demonios".

Y como ha pasado en otros conciertos a lo largo del país, el famoso muñeco del Dr. Simi no faltó en esta noche, pues desde el público voló hacia el escenario uno de estos muñecos, Jay de la Cueva lo tomó del sueño y levantando su mano lo mostró a sus fans en señal de agradecimiento.

✨ En el concierto de Moderatto, uno de los fans tuvo la oportunidad de subir al escenario para cantar con la banda, al joven llamado Luis Angel le prestaron una guitarra que luego Jey de la Cueva se la obsequió ✨



📽️ Alma Gómez pic.twitter.com/rUJOP3d6L0 — Diario de Querétaro (@DiarioQro) August 31, 2022

¡Necesitamos más desmadre, Queretarock! Gritó Jey, para volver a los covers e interpretar el tema que se hizo famoso en voz de Luis Miguel "Isabel". También cantaron "Amor prohibido" de Selena, demostrando que el rock no está peleado con género musical.

Cuando llegó el momento de interpretar "Ya lo veía venir", Jay de la Cueva subió a los hombros de uno de sus guardaespaldas y de esa forma recorrió las primeras filas entre el público mientras aprovechaba para firmar autógrafos.

Durante el concierto, uno de los jóvenes tuvo la oportunidad de subir al escenario para tocar con la banda e incluso le regalaron una guitarra eléctrica. Un trío de amigas también subieron al escenario para cantar "Solo quédate en silencio", tema interpretado por RBD y que recientemente la banda grabó con Danna Paola..

Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro

Con la participación de Moderatto se concluyó el Festival Sejuve 2022, organizado por la Secretaría de la Juventud, en el que además de este concierto se tuvieron conferencias y conversatorios con influencers y demás personalidades del internet.

La banda mexicana de rock lanzó este 2022 su último material discográfico llamado "Rockea bien duro" en el que hacen un tributo a RBD, pues interpretan "Sálvame" a dueto con Danna Paola, "ser o parecer" con Aczino y Nicole Favre, "Rebelde" con Paula Fernándes entre otros.