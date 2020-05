JC Stewart, el joven que conquistó a Jennifer Aniston

El cantante y compositor JC Stewart de origen irlandés, se ha dado a conocer en la industria musical con temas como Bones o Lying that you love me, sin embargo, su curiosidad creativa, incentivada en tiempos de cuarentena, lo ha llevado a crear algunas melodías y letras que difunde en las redes sociales con el único objetivo de consentir a sus fans.

Lo que este artista de 23 años jamás imaginó, fue que una de esas canciones y su video que mezcla la situación diaria en los hogares del mundo por el encierro obligado, llegaría a ojos y oídos de la actriz Jennifer Aniston, quien compartió con el mundo a través de Instagram el trabajo improvisado de Steweart.

“Es una locura, un video que está hecho de la peor manera, hasta lo sentía un poco tonto y yo nunca me imaginé que Jennifer Aniston lo fuera a compartir y que la canción que se creó para este video, se volviera viral y es una de las cosas más locas que me han ocurrido en la vida. Otra cosa que no esperaba es que Aniston comenzara a seguirme en esa red”, dijo JC Stewart en entrevista.

Más allá del impacto que le dio este suceso virtual, el intérprete está forjando una carrera en donde conseguir letras y sonidos que no puedan compararse con nada ni nadie, es su principal misión.

“En mi música trato de exponer todas mis emociones, he estado tratando de que éstas se conviertan en arte a través de los años y creo que estamos en buen camino para lograrlo”, aseguró el músico, quien busca siempre mostrarse de la forma más honesta a través de su trabajo.

“Trato de que todo aquello que pongo en mi música sea algo que yo mismo reralice, intento hacer que las letras describan un sentimiento real, de otra manera no habría forma de que funcionen o conecten con las demás personas”, subrayó.

La conexión con la audiencia es una de las situaciones que más busca el joven cantante en su paso por la música y según sus palabras, en el escenario es cuando mejor se logra: “Estar sobre el escenario es asombroso, siento que estando ahí sale de mí una especie álter ego, cada que me subo siento como si fuera la última vez. Me encanta la energía que se descarga ahí, estoy muy feliz de poder hacer lo que quiero, que es cantarle mis canciones cara a cara a la gente. Definitivamente esa era una de las experiencias que más ansiaba vivir y ha resultado mucho mejor de lo que esperaba.

Pese a los impedimentos de la pandemia mundial, JC Stewart está listo para presentar nueva música. “Estoy muy emocionado porque la próxima semana estrenaré una canción, se llama I need you to hate me, definitivamente esta es mi canción favorita de las que he hecho y de las que he lanzado, había esperado mucho para lanzarla, le invertí muchísimo tiempo. Es mucho más intensa que las demás hay mucho enojo en ella, este es el corte con el que me hubiera encantado comenzar todo, es como si encapsulara todo en una sola canción, aseguró.