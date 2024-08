Jesse & Joy encienden con música el Josefa

Muy pocos artistas brindan un espectáculo donde los protagonistas sean sus fanáticos, pero así es el caso de los shows de Jesse & Joy. Este par de hermanos visitaron el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez con un solo objetivo: darles la mejor noche de sus vidas a los queretanos.

Desde el preámbulo de la noche, todo parecía indicar que la velada sería una montaña rusa de emociones. Rebeca Monroy fue la encargada de abrir el concierto con un "popurrí romántico" lleno de baladas como "Equivocada" de Thalía, "Cristina" y "No hay nadie más" de Sebastían Yatra.

Gossip Con su gira "Cliché" Jesse & Joy llega a Querétaro

Cuando finalmente fue el turno de los hermanos Huerta de subir al escenario, el público ya se encontraba impaciente. Aplaudían y coreaban sus nombres ante la espera. Los verdaderos gritos se hicieron presentes cuando una luz iluminó el piano y Jesse apareció con su característico sombrero y guitarra.

El artista comenzó a tocar una melodía con el instrumento. Varios "¡Te amo Jesse!" se escuchaban de forma eufórica por todo el recinto. Aunque la emoción les ganaba, los asistentes trataban de guardar silencio ante la expectativa de lo que haría el cantante. Inmediatamente, Jesse entonó las primeras notas de "¡Corre!" y atrás suyo, la pantalla proyectó el primer verso de la canción. En un entendido silencioso y cómplice, los fans comenzaron a cantar: "me abrazas y no siento tu calor... te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón...tú, libreto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé...".

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Al momento que el público comenzó a entonar "así que corre, corre, corre, corazón", Jesse se alejó del piano para contemplar a la audiencia y luego voltear a ver la banda y así dar comienzo al espectáculo con un juego de luces, percusiones y guitarras. La melodía daba introducción a la rola "Si Te Vas", pero hasta esos primeros instantes solo Jesse se encontraba sobre el escenario con la banda.

De un momento a otro, la pantalla comenzó a proyectar la imagen de Joy a la par que ella entonaba el primer verso de la canción: "Que desquiciante es vivir con la razón de tu lado", solo que la cantante no estaba en el escenario, ella había aparecido por el balcón lateral izquierdo, provocando gritos de sorpresa en los fans que se encontraban ubicados en dicha zona.

Gossip Jesse & Joy próximamente en Querétaro

Mientras cantaba, la artista saludaba a sus fans y posaba para las cámaras de los celulares que la apuntaban. Terminó la canción en dicha zona y luego fue escoltada por su equipo de seguridad de regreso al escenario para unirse a su hermano sobre el escenario. En los primeros minutos del espectáculo se escucharon canciones como "Esto es lo que soy" y "Respirar" que fueron bien recibidas por la audiencia.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

"Buenas noches Querétaro", expresó Joy, "waw, que alegría, que gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Es tan bueno volverles a ver. Vinimos hace un año y ya nos moríamos por regresar", agregó. "Corrímos para regresar con ustedes, porque si no volvíamos, ¿con quién se quedaba Querétaro?", expresó Jesse a modo de broma y realizando un juego de palabras con los títulos de sus canciones.

"Muchas, muchas gracias por venir, por darnos un espacio en sus calendarios. Yo no sé quién repitió del año pasado, o quién estará pasando su primera velada con Jesse & Joy", comentó la vocalista. Ante dichas palabras, el público respondió con gritos eufóricos y las manos alzadas, dando a entender que para gran parte de los presentes este sería su primer concierto del dueto. "Yo lo que hoy les prometo es que haremos todo lo que está en nuestro poder para que sea la mejor noche de sus vidas. Esta es una gran familia", comentó Joy señalando a su banda, "la hemos construido gracias a ustedes. Aquí todos somos diferentes e iguales a la vez. No nos importa el día del año, siempre nos sentimos orgullosos de quienes somos. Gracias por haber venido, esto es Jesse & Joy", finalizó antes de interpretar la canción "Chocolate".

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

El público acompañó al dueto con cada canción que interpretaron. Algunos asistentes dejaron salir sus lágrimas con rolas como "Dueles" o "La de la mala suerte", otros abrazaban a sus acompañantes mientras sonaban canciones como "Extraordinario" y "Chocolate". Lo que fue una constante era la intensidad con la que los presentes interpretaban cada rola, hecho que fue señalado por Joy: "¿Les han dicho que cantan bonito? Porque cantan hermoso".

Gossip ¡No te pierdas el regreso de Jesse y Joy a Querétaro!

Entre las sorpresas que estuvieron presentes durante la noche, el dueto interpretó el sencillo "Te Perdí", mismo que había sido lanzado en plataformas de streaming el 22 de agosto y que, de acuerdo con los cantantes, esta fue la primera vez que la interpretaron en vivo. "No la hemos ni ensayado realmente, pero queríamos sí o sí cantarla en Querétaro, así que queremos que con ustedes sea la primera vez oficial que cantamos esta rola", expresó Joy. Los cantantes interpretaron un fragmento de la canción y del público se pudo escuchar a algunas personas que ya se habían memorizado la letra aunque tuviera una semana desde que fue publicada.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Durante el espectáculo, los artistas tuvieron numerosos detalles con sus fanáticos. Antes de interpretar la canción "Me quiero enamorar", los hermanos subieron a una queretana al escenario, cumpliendo así una tradición que han generado a lo largo de esta gira.

"Son lo mejor que nos han pasado y para celebrar lo bonito que tenemos entre ustedes y nosotros, hemos invitado a uno de ustedes a cantar con nosotros. Una satisfacción que nos ha dejado este trabajo es la posibilidad de crecer con ustedes y de esta chica me acuerdo de encuentros en los aeropuertos y otros eventos, así que la hemos visto crecer, y nos da muchísimo gusto que hoy pueda cantar con nosotros", expresó la vocalista.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El concierto prometía un recorrido por sus más grandes éxitos musicales como "¡Corre!", "Espacio sideral", "Te esperé", "¿Con quién se queda el perro?", y una promoción a su material más reciente como "Imagina", "Dos cuerpos un alma" y "Llórale a tu madre". Podría considerarse una garantía que cada uno de los asistentes, e inclusive los propios artistas, culminaron la velada con un buen sabor de boca.