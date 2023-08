Jessica Alba y Lizzy Mathis renuevan casas y fortalecen lazos familiares

Conscientes de los retos y dificultades que representa ser padre o madre de familia, Jessica Alba y Lizzy Mathis apostaron por el desarrollo de Honest Renovations, un programa con la finalidad de satisfacer las necesidades de una familia en concreto.

Para ello, las dos amigas se dan a la tarea de renovar la estructura física de las casas donde viven, pero como toque extra, también sugieren cambios para mejorar las relaciones de estas familias, mismas que están a punto del quiebre.

“Es un programa sin guion, ni diseño, donde ayudamos a resolver los desafíos a los que se enfrentan distintas familias, mejoramos su casa, pero también sus vidas, las ayudamos en cada una de las etapas que están viviendo”, afirmó Alba en entrevista.

La serie, disponible a través del canal Roku Original, cuenta con seis episodios, en los que las actrices se adentran a la intimidad de distintas familias, sin importar religión, cultura o condición social.

“Son seis familias diferentes y creo que todos los capítulos fueron emotivos, cada uno tiene su propia esencia, todos tenían una historia distinta, fue como un cambio tan masivo y en sus vidas, al final fue muy tierno y lloramos con todos ellos”, dijo Mathis.

Recién estrenó la primera temporada y ya trabajan en la segunda, en la cual incluirán familias mucho más diversas, más dinámicas, con historias que empaticen mucho más con el público, adelantaron las anfitrionas.

“Sólo tenemos que trabajar para ser un poco más eficientes con nuestro tiempo y nuestro presupuesto y queremos traer el mejor diseño y las mejores soluciones posibles para nuestras familias”, comentó Alba, respecto a la siguiente entrega.

Este proyecto no sólo ha renovado las familias o sus casas, sino también la vida de las actrices. En el caso de Alba, por ejemplo, Honest Renovations la ha ayudado a mejorar su relación con la cámara; anteriormente se sentía cómoda frente a los reflectores siempre y cuando tuviera un guion en el cual basarse, saber qué decir, cómo y cuándo, pero al momento de aventarse a este programa, todo fue distinto.

“No tener un guion es un lugar donde no creía que realmente prosperara. Lizzy es mucho mejor en eso y, por lo tanto, descubre más cómo divertirse y ser libre en este tipo de formatos. Así que el no sentirse tan raro por no tener un guion que me diga qué decir o qué hacer fue una evolución que tuve como conductora”, aseguró Alba.

Por otro lado, Mathis tuvo una renovación personal, esto luego de un hecho trágico. “Mi mamá falleció hace un año y creo que fue la primera vez en mi vida que realmente traté de encontrar otras formas de preocuparme por mí misma y ponerme en primer lugar.

“Creo que en cualquier momento antes de eso, solo estaba en piloto automático, hacía las cosas por inercia, estar con los niños, la familia, el trabajo o lo que sea y cuando eso sucedió, fue una transición y un cambio tan importante para mí que me obligó a realmente saber cómo cuidarme y cómo poner más énfasis en la meditación, el amor propio”, aseguró Mathis.

Finalmente, en otros temas, las actrices aseguraron empatizar con la huelga que actualmente se lleva a cabo en Hollywood, en donde actores y guionistas solicitan ajustes de salarios y regulación al uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales.

“Somos miembros orgullosos de SAG-AFTRA y definitivamente nos solidarizamos con nuestra unión. Este programa no fue impactado y no es parte de lo que está sucediendo en este momento, por eso podemos hacer este tour de prensa y promocionarlo, pero somos tan buenos como nuestro sindicato, eso es seguro”, concluyó Alba.