Jhoan Sebastián Grey, el latino que conquistó Project Runway

La temporada número 17 de Project Runway llegó a su fin. Los jueces fueron implacables, los diseñadores demostraron su talento en cada reto y después de 14 episodios, el ganador fue el originario de Cali, Colombia, Jhoan Sebastián Grey, quien tuvo que convencer semana a semana de que merecía el triunfo, al jurado conformado por Nina García, Elaine Welteroth y Brandon Maxwell; así como personalidades invitadas de la talla de Diane von Fürstenberg, Danielle Broks y Marni Senofonte, entre otros.

“El momento más fuerte lo viví en la semifinal, yo no pensaba llegar a la final, cuando ya estábamos los cinco finalistas, viendo que el sueño está tan cerca, es cuando la realidad me golpea en la cara. La presión era mucho más alta, fue un momento bastante estresante pero también bueno, al saber que todo el esfuerzo y todo ese tiempo de trabajo nos había puesto ahí”, dijo Jhoan Sebastián Grey en entrevista telefónica.

Competir contra otros 15 concursantes en retos que incluían diseños futuristas, looks inspirados en la naturaleza, ropa inspirada en los videojuegos, entre otras encomiendas, resultó una montaña rusa de hazañas memorables. El absoluto ganador de la temporada 17 recuerda aquella que lo hizo sentir más orgulloso: “Mi momento más importante, fue cuando logré expresar mis sentimientos y mi experiencia con la desigualdad de las razas aquí en Estados Unidos, al poder crear un vestido que hablará de unión y de comunidad”, compartió el diseñador, quien en contraste, aseguró vivir circunstancias en las que no se sintió del todo cómodo con su trabajo.

“El momento en el que me sentí más débil fue con el reto de Elton John, porque a pesar de que en Colombia se tiene idea de quién es y se escucha su música, yo no estaba tan familiarizado con lo que está pasando ahora con él, o lo que sucedió en los años 70, de cómo se vestía, cómo eran sus presentaciones y qué tipo de música tocaba en esa época. Fue bastante difícil poder comunicar el reto y hacer algo que estuviese a la altura del señor Elton John”.

Con su triunfo, el diseñador latino se llevó a casa un premio de 250 mil dólares, la publicación de un artículo en la revista Elle, así como 50 mil dólares extra para destinar a su propio estudio de diseño. Aunque los premios y el reconocimiento son importantes, Grey da mayor importancia a lo que su familia, también dedicada a la industria de la moda, pudo percibir de su trabajo y creatividad en esta edición de Project Runway conducida por la top model Karlie Kloss.

“La familia está muy orgullosa. Me mudé a Estados Unidos hace cuando años con mi sueño, como todos los latinoamericanos que nos venimos aquí, en busca de un mejor futuro para nosotros y para los nuestros, así que yo creo que vamos por buen camino y mi gente siempre ha sido un apoyo incondicional. En el taller de mis padres, aprendí a ponerle mucho cuidado a los detalles, porque mi papá siempre ha sido muy meticuloso, muy preciso en todo lo que hace, siempre he conectado con lo que él me ha enseñado, también súper agradecido, yo creo que él ahora ve que todas sus enseñanzas y todo lo que me decía cuando iniciábamos se está aplicando”.

Luego de su triunfo, una de las grandes misiones de Jhoan Sebastián Grey será la de continuar poniendo el nombre del diseño de modas colombiano y latino en el top de una industria dominada por países como Francia, Italia y los Estados Unidos.

“La moda colombiana en el mundo está muy fuerte, yo diría que es tropical, floral, fresca, que tiene mucho movimiento, que está llena de alegría, de esperanza, que lleva un mensaje de prosperidad y de fuerza increíble, mostrándole al mundo entero que en Latinoamérica, tenemos demasiado talento”, resaltó el ganador de la temporada 17 de Project Runway.









