John Mayer cancela presentación en México tras dar positivo a Covid-19

El cantante y guitarrista estadounidense John Mayer fue diagnosticado positivo a Covid-19 a tan sólo unos días de presentarse en México, por lo que canceló su participación en el festival de música “Playing in the Sand”, que se celebrará esta semana en el “Moon Palace” en Cancún.

A través de redes sociales, su banda “Dead & Company”, informó que John Mayer se hizo una prueba para detectar Covid antes de tomar su vuelo con destino a México, y fue en ese momento cuando se confirmó su contagio.

"Hoy, justo antes de partir hacia México, según su médico, John Mayer dio positivo a covid-19 y no podrá actuar en el próximo evento Playing in the Sand. ", señalaron en su cuenta oficial de Twitter.

Gossip Hombres G se presentó en Querétaro

Cabe mencionar que aunque Mayer no participará en el festival debido a su contagio, su banda, “Dead & Company” sí seguirá adelante con su participación.

“Vinimos aquí para divertirnos, algunos de nuestros hermanos no pueden asistir, pero lo que vamos a tener es diversión”, detalló la banda en su red social.

John Mayer se suma a la lista de celebridades que en las últimas semanas han dado positivo a Covid-19, como son: Brian May, Whoopi Goldberg, entre otros.