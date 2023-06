Jorge Alberto “Güero” Castro ve en Tierra de Esperanza el trabajo más rosa de su carrera

Con 33 años de carrera, Jorge Alberto Güero Castro lanza la telenovela Tierra de Esperanza, que dice tiene la trama “más fresa” de todas las historias que ha hecho dentro del género.

Protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, el productor dice que la historia que se estrenó hace una semana por el canal Las Estrellas narra la vida de una joven de ciudad que se siente como pez fuera del agua cuando tiene que enfrentarse a llevar una vida campirana luego de que su padre tiene que ir a la cárcel.

La historia está basada en una telenovela colombiana, tendrá 60 capítulos y la canción principal quela introduce la interpreta Espinoza Paz.

El Güero Castro resaltó que en la novela “se empodera a la mujer, se entiende lo que la mujer vale. La vida me ha dado tres hijas, me permitió vivir una familia de matriarcado bastante complejo. Mi madre se fue, pero ya saben que me quedaron unas hermanas con carácter como Verónica (Castro), de quien he aprendido mucho”, explicó.

Castro señaló que todos los días aprende a ser una mejor persona por la convivencia que tiene con sus hijas, “las mujeres luchan todos los días para que se les reconozca”.

A la presentación de Tierra de Esperanza acudieron el ejecutivo Jorge Eduardo Murguía, así como los productores Carlos Moreno, Roberto Hernández, Nicandro Díaz, Nacho Sada y Salvador Mejía, “somos una cofradía, una hermandad, son una gran escuela, quizá esta telenovela es una de mis proyectos más peculiares por lo que representa la historia”.

“Soy demasiado afortunado porque me permiten hacer mis locuras, hacer las cosas en las que creo y como contar las historias que hacemos. Me siento más afortunados de contar con compañeros que hacen lo mismo que yo”, expresó Castro.

En Tierra de Esperanza que cuenta con escenarios naturales en haciendas de Mérida, Yucatán y Tlacotalpan, Veracruz también actúan Alejandro Tommasi, Mariana Seoane, Sofía Castro, Martha Julia, Nuria Bages, Luz María Aguilar, Natalia Esperón, Daniel Tovar, Mimí Morales, Érika García, León Peraza y Clarisa González.

Se transmite a partir de las 21:30 horas por el Canal de las Estrellas.