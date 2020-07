José Ron se enfrenta al desamor en Rubí

José Ron, actualmente es parte del elenco de dos historias en la televisión abierta, Rubí de Carlos Bardasano y Te doy la vida de Lucero Suárez, ambas en el canal Las Estrellas, con ocho y medio millones de espectadores cada noche.

“Por primera vez en la historia de la televisión mexicana -en 60 años-, un mismo actor protagonista se le ve en dos tramas diferentes y en horarios indistintos en el canal Las Estrellas, qué honor para mí que se me haya permitido cuando anteriormente era inaceptable duplicar la imagen”, declara.

Gossip Hay muchas Rubíes en la sociedad: Bardasano

En entrevista con El Sol de México, habla de su papel como el doctor Alejandro Cárdenas en la novela Rubí, en su cuarta versión.

“Como actor estoy muy contento con la respuesta del público quien es el que tiene la última palabra en sintonizar los canales. Yo hago mi trabajo y no hay una fórmula para que en la televisión a uno le vaya bien. Entonces, que se acepte se agradece bastante. Rubí me gustó mucho el encarnar a Alejandro Cárdenas y me divertí demasíado.

“Aunque puedo decir que el papel en Rubí con el de Pedro en Te doy la vida, son my diferentes, sólo puede haber algo similar en cuanto al amor que sienten por sus respectivas parejas”, describe en la charla.

Ante la pregunta de cómo enfrenta su personaje el desprecio de Rubí dice: “Alejandro es un personaje muy humano y todo lo que le pasa como todo lo que él hace con sus errores o aciertos como persona, es justificable y es parte de la vida. Rubí para él es el amor de su vida, sin embargo; tienen que seguir sus vidas por separado”.

Ron con el éxito a flor de piel, contesta que en la vida real: “A mí no me ha sucedido lo de Alejandro, que me dejen mis novias por no ser millonario. Sólo en la ficción con Rubí me pasó y es algo a superar en la trama”.

José Ron interpreta a Alejandro Cárdenas, el primer amor de Rubí / Foto: Cortesía Televisa

Cuestionado que le han parecido las críticas hacia Camila Sodi, en el personaje de Rubí; a quien se le compara con Bárbara Mori quien encarnó el personaje ficticio16 años atrás, “Qué padre!, que hablen, porque si hay supuestas críticas es que la están sintonizando, siempre habrá comparaciones y forman parte de los millones de telespectadores. Y digo, pues; habrá a quienes les pueda gustar en este nuevo formato de 26 episodios o a otros que no, y bueno; se les respeta porque repito uno hace su trabajo con profesionalismo, responsabilidad y mucho amor; como lo dije, el público es el que tiene la última palabra, es el que decide sentarse en el sofá y sintonizarnos”.

TE DOY LA VIDA, 4.4. MILLONES DE TELEVIDENTES

José Ron, pionero en el 2020 de ser el galán de telenovelas con dos historias distintas en el canal Las Estrellas, ahora con Te doy la vida de Lucero Suárez y compartiendo el protagónico con la actriz Eva Cedeño, alcanzando noche a noche 4.4 millones de telespectadores:

“Estoy fascinado con lo que está pasando con los dos estrenos, primero fue Te doy la vida y el 15 de junio con Rubí; son cosas del destino que no me lo esperaba, ni que se diera y repito no hay una fórmula para alcanzar el éxito como el raiting. Todos hacemos nuestro trabajo, desde escritores, directores, talento y productores para crear un proyecto de televisión”.

Y reitera: “Agradezco mucho a la audiencia porque para el actor o actriz, nuestra carrera es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba o a veces abajo y se agradece”.

El actor José Ron, en Te doy la vida, “la pieza clave del éxito fue le pequeño Nico, con quien sensibilizó por su mal de Leucemia y Pedro como el padre biológico dona su médula ósea. Además Leo que es Nico, es un niño maravilloso, con gran carisma y profesionalismo a su corta edad. Creo que es una pieza importante en esa historia y el éxito. Es fenomenal el que lo conoce se lo quiere comer a besos –disculpas no están permitidos ahora ya los besos, agrega-“.

Gossip El amor es la mejor medicina: Eva Cedeño

Antes de dar terminada la charla José Ron habla de los cuidados de salud por la pandemia Covid19:

“A nosotros como artistas nos ha afectado mucho en el trabajo la pandemia. Hemos tenido que aprender a volver a trabajar. En mi caso, volvimos al foro luego de dos meses y medio para terminar las escenas que nos faltaban de Te doy la vida, y vieras como la sufrí.

“Primero rompí la inercia del encierro de estar a lado de mi familiar, retornar a ciegas, ya se me había olvidado en que me había quedado del episodio anterior al que ahora le daba continuidad, ya no me acordaba; y fue un sufrir nuevamente el recordar, el estudiar, para encontrar la ilación de la trama, más que agotador lo sentí chistoso y al final el trabajo de las escenas quedaron bien, y Te doy la vida acaba transmisiones el próximo 12 de julio”, manifiesta.