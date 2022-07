Junior Grisales a la conquista de los queretanos

Junior Grisales se presentó en las instalaciones de Diario de Querétaro como parte de su tour de medios por la capital queretana donde se encuentra promocionando su más reciente sencillo "Dame una oportunidad" y donde además habló del género al que bautizó como "populareño" el cual ha sido muy bien aceptado por sus seguidores y porqué no, también por las personas que gustan de la música movidita y con mucho sabor.

El cantante y músico quien es originario de la fronteriza ciudad de Tijuana en Baja California, inició su carrera desde hace ya varios años en Colombia donde era baterista del grupo Kartuchos de Oro; con la agrupación tuvo una excelente respuesta que incluso los llevó alternar con la máxima institución de la música norteña, Los Tigres del Norte, con quienes hicieron una gira por el país.

"En el grupo tocaba la batería, pero gracias al apoyo de los integrantes que me dieron la oportunidad de cantar, fue como me animé y así comenzó todo", mencionó.

Pero, ¿qué es el género populareño?

"Nace entre la mezcla de los sonidos populares colombianos que se mezclan con lo norteño mexicano. Es esa fusión que pone sabor y hace bailar a cualquiera".

Y bajo ese concepto el cantante ha grabado ya varios sencillos los cuales han sido un hitazo y espera que con esta nueva propuesta pase igual. "Estoy trabajando con esto, tengo poco como solista pero me estoy preparado para lograr el éxito, como músico y productor no soy un improvisado pues las tablas que me dio Kartuchos han sido de mucho apoyo".

Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

"Afortunadamente a la gente le ha gustado, en Colombia hemos estado en los primeros sitios de popularidad, la gente me conoce y esperó que con esta gira, pase lo mismo aquí en México".

El joven dice ser un romántico al cual le gusta conquistar con detalles, palabras lindas pero sinceras, por ello en su música también plasma esos sentimientos y aunque por ahora está soltero no pierde las esperanzas de encontrar a esa linda niña que robe su corazón y sea la musa de bellas canciones.

Finalmente Junior mencionó que otra de las sorpresas que tiene para su público es la búsqueda de su próxima modelo para el siguiente video, mismo que estará promocionando de manera internacional y contará con una producción de primer nivel. "Invitó a todas mis seguidoras a que envíen sus fotografías y datos para participar en este gran proyecto".

