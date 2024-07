Karla Breu regresa a Querétaro con nuevos temas

La relación entre Karla Breu y los queretanos es tan extensa que desde que comenzó su carrera musical ha visitado la entidad y se ha presentado sobre sus escenarios.

Hoy regresa a la capital, pero ya no es la misma Karla que conocimos hace seis años, sino una chica que no duda en hacer suyo el escenario y tiene muchas más historias por contar después de haber lanzado su disco debut y homónimo en el 2021.

"Ahora siento que tengo mucha más confianza en mí", expresó Karla en una entrevista con Diario de Querétaro, "siento que antes era alguien muy tímida y reservada, pero el público me ha acompañado, inspirado y apoyado muchísimo que siento que ahora me suelto mucho más. Me gusta convivir con ellos, verlos en los conciertos o a través de las redes sociales, me han cambiado mucho".

Su primer proyecto sonoro estaba caracterizado por baladas, un sonido más acústico y canciones que había escrito desde a sus 19 años. Ahora que está trabajando en su segundo álbum, la cantante expresa que tomará una dirección distinta en esta ocasión. "Voy a experimentar un poco más con la electrónica, ya he lanzado cuatro sencillos que han sido muy bien recibidos por el público y reflejan el rumbo sonoro al que me quiero dirigir. El nuevo disco tendrá entre 11 y 12 canciones y creo que este proyecto incorporará una evolución en mi forma de componer, ahora verán mi pluma mucho más pulida", añadió.

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

"Tal Vez", "Tú No Vales La Pena", "Extrañar Extrañarte" y "DIME CÓMO HACER" son las rolas que ha publicado hasta el momento y con las que aborda diferentes sentimientos de desamor y autodescubrimiento. Espera lanzar su disco en algún punto de septiembre y poder organizar algunas presentaciones para promocionarlo -incluyendo una visita a Querétaro-.

Este miércoles 31 de julio abrirá el concierto de Juan Solo, quien nos visitará con el "Malquerido Tour" al Teatro Metropolitano. La cita es a las 21:00 horas y todavía hay algunas entradas a la venta a través de eticket.mx. Las entradas oscilan entre los 520 y mil 160 pesos, sin cargos por servicio.