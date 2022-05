Karla Souza protagoniza película basada en los éxitos de Hombres G

Hombres G musicalizaron parte de la infancia de Karla Souza, por lo que cuando la actriz recibió la propuesta de protagonizar la película Voy a pasármelo bien, basada en sus canciones, no dudó en sumarse.

"Cuando era niña no percibía que fueran españoles, porque a esa edad no se sabe ni de dónde viene la canción que estás bailando, pero cuando empecé a leer el guion y reconocí las canciones, me pareció muy bonito", comenta la actriz mexicana en el marco de los Premios Platino.

Souza dará vida al personaje de Layla, una joven que vive enamorada de las canciones de Hombres G.

Fuera de la pantalla, ella comparte la nostalgia que su personaje siente al evocar los éxitos del grupo que se formó en Madrid hace 40 años, pues también tuvo una serie de experiencias que tuvieron como soundtrack esas canciones, y durante el rodaje visitó pasajes de su vida que tenía tiempo de no recordar.

"La película es un momento muy bonito porque recuerdo todas las situaciones que vivó de niña, los bullies de la escuela, el enamoramiento, el primer beso. Yo creo que Hombres G se volvió justo eso. Hace mucho no conectaba con esa parte de mi infancia y me gusta pensar que la gente de mi generación podrá hacer lo mismo".

La mexicana platicó que fue convocada al proyecto por el director David Serrano, quien es reconocido por haber dado vida al musical Hoy no me puedo levantar. Para ella fue un gusto coincidir con él, pues además le permitió regresar a sus orígenes actorales.

"Nunca había hecho un musical en cine, mi primer proyecto en México fue Avenida Q, y amo ese género". Agregó que fue un sueño cumplido porque desde hace años deseaba volver a incursionar en la música.

"Siempre son muchos los papeles que me gustaría hacer, depende de la producción, el proyecto. Han habido otros musicales que se me han cruzado, pero por cuestiones de agenda no los había logrado", agregó.

COMPARTE SU AMOR POR EL TEATRO

Además de Voy a pasármelo bien, la estrella de Nosotros los nobles estrenará un podcast de Amazon Audio titulado Fade, que aborda los problemas entre la comunidad hispana en Estados Unidos.

Al respecto, refirió que esto podría marcar su regreso al teatro, pues ya existen planes de llevarlo a los escenarios próximamente.

"Estábamos platicando con el estudio a ver si la llevan al teatro en Nueva York. Es sobre el clasismo y racismo dentro de la comunidad mexicana y latinoamericana", explicó. "Mi personaje es una escritora, es su primer año en un estudio en Estados Unidos, pero es mexicana, y retrata la relación que lleva con la persona encargada de la limpieza".

SUS PROYECTOS LA HACEN CRECER

Al tener en su carrera proyectos tan diversos, que abarcan desde comedias como ¿Qué culpa tiene el niño?, hasta dramas policíacos How to get away with murder?, Karla ha experimentado con distintos estilos de actuación, que la han hecho crecer como profesional.

"Cada que trabajo con personas en diferentes proyectos acabo aprendiendo, me gusta trabajar con gente que respeto y admiro. Ahora por ejemplo estoy haciendo una serie de comedia en inglés (Home economics), es algo que no había hecho y es otro reto".

Ahora que está bien posicionada en el ámbito internacional, la actriz señaló que le gustaría explorar más la parte de producción, y no descarta dirigir en algún momento, aunque reconoce que todavía se siente más inclinada hacia el lado de la interpretación.

Para este año todavía espera el estreno de una cinta sobre vampiros titulada Day shift, donde compartirá créditos con Jamie Foxx y Snoop Dogg, y llegará a las pantallas el 12 de agosto.