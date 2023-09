Kika Edgar y Ricardo Caballero “viven un noviazgo” en el escenario

A Kika Edgar y a Ricardo Caballero los une la amistad y el respeto que sienten el uno por el otro. Unieron sus talentos por primera vez a inicios de este año, cuando Kika invitó a su colega a participar en la canción Somos Novios de Armando Manzanero.

A raíz de esta colaboración, el dúo se planteó crear el concepto de la gira Somos Novios, cuyo show sigue la estructura de una bella -o trágica- historia de amor. Mediante el repertorio, Edgar y Caballero se han permitido jugar con las emociones del público y sumergirlos dentro de esta historia, con la que más de uno podrá sentirse identificado.

Me parece súper interesante el concepto con el que están manejando la gira, ¿cómo fue que nace esta idea de trabajar juntos?

Ricardo: Mira, todo comenzó porque Kika me invitó a grabar un dueto con ella para su disco Solo Boleros vol. II. Grabamos la canción llamada Somos Novios, de Armando Manzanero, de ahí nos conocimos y pues como que disfrutamos mucho trabajar juntos en esa ocasión y queríamos hacer algo más allá de esa experiencia. Ambos compartimos una pasión por la música que no tiene límite, así que así fue como nació este concepto. El show fue idea total de Kika, ella tuvo la idea de que a través de las canciones fuéramos contando la historia de un noviazgo. Así que hay momentos dulces, intensos… y mucho más.

¿Por qué consideran que es relevante continuar haciendo espectáculos en torno al amor de pareja?

Kika: Mira, yo creo que siempre que exista un ser humano, se va a hablar del amor, y sin importar el cambio de las tendencias, vamos a ser los mismos románticos de siempre; sin embargo, el amor que nosotros representamos en el escenario es precisamente eso, el cómo en cualquier relación puede empezar con las etapas de conocerse, enamorarse, el inicio de una gran pasión, el cometer errores, y tal vez de repente llegar al punto de tomar la decisión de separarse o permanecer juntos.

Ricardo y yo, arriba del escenario, somos eso, somos una “pareja”, somos un “par de novios” que están representando el amor y lo que realmente sucede a cualquier edad.

R: ¡Exactamente! Porque todo esto lo puede vivir alguien que es muy chavito o hasta quien se encuentra en la última etapa de su vida.

K: Sí, creo que es importante destacar que este show se hace con el objetivo de divertirse, cantar muchísimo y reír a carcajadas. Es un espectáculo muy interactivo con el público, hay muchas cosas chuscas que ocurren arriba del escenario y que son un reflejo de la vida.

¿Qué les ha dejado el trabajar en este proyecto?

R: A mí me deja una experiencia increíble, es distinto a lo que ya he hecho anteriormente. Siempre he tenido la bendición de cantar con gente extraordinaria, así que tener la oportunidad de compartir el escenario con una mujer que canta con la intensidad con la que lo hace Kika, pues eso siempre me motiva a querer salir a dar lo mejor de mi en el escenario. Me la he pasado muy bien, llevamos hasta el momento tres shows en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional.

K: Sold outs, por cierto.

R: Casi nunca me pongo nervioso, pero estas presentaciones siempre lo estoy porque hay muchas cosas nuevas, siempre pasa algo inesperado en el escenario. Kika siempre me va cambiando la jugada, así que siempre me llevo una sorpresa.

K: Para mí el poder tener las herramientas para hacer una mancuerna increíble como lo ha sido con Ricardo me hace disfrutar cada momento al máximo. Creo que el llevarnos bien abajo del escenario, como amigos, como compañeros y con nuestras propias familias, nos hace darlo todo en el escenario. Y todo lo que le digo allá arriba es con amor, con respeto…

R: ¿En el escenario? No, hombre -ríe-. No seas mentirosa. Abajo del escenario me trata con mucho respeto, allá arriba no -bromea-.

K: -ríe- Es chistoso porque de eso se trata Somos novios. Somos novios, pero a veces te enojas, y yo ahí arriba me enojo de verdad y se la canto como si lo estuviera sintiendo en ese momento. Él es todo un caballero, pero yo estoy en mi personaje de ser intensa, así que asumo mi papel y lo “regaño”, -ríe-.

¿Cuál es el momento dentro del espectáculo que consideran que es como el punto clímax o más intenso?

R: Ufff, creo que hay varios dentro del show. Creo que lo que más disfruta la gente es verla enojada. Y todo ese proceso donde coexisten el amor y el enojo, la decepción, la ruptura, todo ese proceso de desahogarse con los amigos. Son los momentos en los que el público más se identifica con nosotros.

¿Cómo han observado que ha sido la reacción del público?

K: Salen llenos de júbilo, eufóricos. Se meten en la historia y salen siendo partidarios de las mujeres o de los hombres.

R: Preferiblemente de los hombres -bromea-.

K: La audiencia grita, ríe, suelta carcajadas, brinda con nosotros, hace un relajo. Esa es la esencia, vienen, se divierten y pasan una velada increíble.

¿Un último mensaje que les gustaría dejar para el público queretano?

R: Que no se pierdan nuestro show. No se pierdan la oportunidad de escuchar a esta señora, ¡por el amor de Dios! Si tienen la oportunidad de verla, no la dejen pasar.

¡Los esperamos el 06 de octubre en el Teatro Metropolitano!