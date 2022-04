Aunque parecía poco posible que sucediera, ayer Kim Loaiza y JD Pantoja ofrecieron un segundo concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, esto luego de que en la primera presentación Protección Civil del Estado impidiera el acceso a cientos de fans que ya habían adquirido sus boletos, por superar el aforo permitido.

Fue JD Pantoja quien en su cuenta de Twitter informó sobre la realización de este segundo show, y dio a conocer que tuvieron que cubrir una alta cifra por infracciones al reglamento.

“Eso de dar el segundo concierto es de mero corazón, lo hicimos para los que no les permitieron entrar al primero, vamos a pagar casi 1 millón por las multas que eso provocó, pero por ustedes todooooooo”, tuiteó.

La pareja llegó a la capital queretana como parte de su gira 13 • 13 World Tour 2022. Ambos son exponentes del género urbano en el país e influencers con millones de seguidores, por lo que en sus shows combinan música y arte digital.

Su primera fecha en Querétaro fue anunciada como sold out, pero poco antes del arranque del espectáculo los asistentes fueron notificados que algunos boletos iban a ser cancelados.

“Por temas de seguridad el evento ya no puede tener más acceso, pues el acceso permitido se redujo (…) Toda la gente que está aquí se le va a regresar su dinero íntegro sin ningún tipo de cargo por comisión. Vamos a intentar hacer una segunda función si nos lo permite Gobierno del Estado”, manifestó un organizador.

En ese momento, a través de Twitter JD Pantoja pidió a los inconformes mantener la calma para evitar la cancelación del concierto, y manifestó su intención de compensar a las personas afectadas.

“Tenemos el auditorio lleno, un sold out gracias a Dios, pero me informan que Protección Civil no puede permitir que entren tantas personas, por seguridad, entonces lo que hicieron es que cancelaron muchos boletos a muchas personas y obviamente esas personas están molestas, y esas personas están en la entrada, están peleando, hay un problema ahí afuera, están haciendo una huelga las personas que les cancelaron. Yo sé que debe ser algo muy desagradable.

“A las personas que les cancelaron el boleto voy a ver cómo compensar un poco eso, a pesar de que no es mi error y no es mi culpa, estoy triste pero tengo fe en que todo saldrá bien. ¿Se imaginan que Protección Civil nos cancele el concierto? sería peor, porque seguramente no podríamos volver a Querétaro a dar otros conciertos”, dijo.