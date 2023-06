Krakens y Sirenas: Conoce a los Guilman envía un mensaje de aceptación

Unión familiar, aceptación de las diferencias, aceptarse tal cual eres y defender tus decisiones, son algunos de los temas que “Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman” ofrecerá a la audiencia, a partir de este 29 de junio.

El filme animado de Dreamworks que estrenará en cines aborda la vida de “Ruby”, una kraken adolescente a quien su mamá le impide acercarse al mar, con el fin de mantenerla alejada de su pasado y, por ende, de su destino.

“Un mensaje que sentí muy bonito fue el que la película habla sobre la familia, lo importante que es unirse, escucharse, no juzgarse y ver que tus papás siempre te quieren ayudar y no hacen nada para lastimarte sino que, con sus acciones, te están protegiendo. Y, para los padres, también es dejar que tus hijos sean felices, que se caigan y aprendan de sus errores”, afirmó en entrevista Azul Guaita, actriz que dobla en español a la protagonista.

Nina Rubín Legarreta conectó con su lado villano al prestarle voz a la sirena “Chelsea”. Aunque reconoció que tuvo pocas similitudes con el personaje, sí aceptó haberse inspirado en aquellas adolescentes con las que creció para crear la personalidad perfecta de la criatura marina.

“Hacer un villano es la experiencia en la que más te puedes liberar porque si eres así en tu vida te sale perfecto, pero yo, que nunca he sido así, lo disfruté. Sí me he topado con gente así, por ejemplo, las típicas niñas de la escuela haciendo bullying y dije ‘bueno, ahora me toca ser a mí la bully’.

La cinta sigue los pasos de Ruby, una tímida adolescente que forma parte de un legendario linaje real de míticos krakens marinos. l Foto: Cortesía

“Fue un gran reto, sobre todo por los contrastes que tiene al final con la voz tan pesada y grave que cambia mi personaje, pero para mí fue un regalo hacerlo, fue algo que amplía mucho el panorama de lo que es mi trabajo”, comentó la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

La cinta presenta a muchos personajes distintos, maneja inclusión racial, social y sexual. Su conflicto inicial es que la protagonista desconoce sus raíces y su legado familiar debido a la decisión de su madre, quien inició una vida en tierra, como una humana.

Al enterarse de quién es su abuela, qué lugar ocupa dentro del océano y descubrir las maravillas que puede tener dentro del agua, “Ruby” busca adentrarse lo máximo posible, sin darse cuenta que se relacionará con criaturas que sólo buscarán aprovecharse de ella.

“Mi mensaje favorito fue que, en un mundo donde todos quieren ser como una sirena, esa imagen de perfecta y hermosa, como lo es hoy en día, en TikTok o redes sociales, en donde queremos ser esos modelos y hasta sientes que si no eres así, no eres nadie en la sociedad, te presentan esta película con una kraken, que es así y que termina siendo como es, auténtica, especial.

“Algo que me encanta es que esta película te dice: ‘está bien ser un kraken’, al final siento que en un mundo donde la gente siente que no puede ser como es, esta película te dice: ‘sí puedes, está bien’”, aseguró Nina.