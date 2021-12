¡La espera terminó! “Súbete a mi moto Tour” llega a Querétaro

Después de más de cinco años de no pisar tierras mexicanas, René, Ricky , Johnny y Mike vuelven a los escenarios para deleitar al público con un concierto que reúne la efervescencia de la década de 1980 en la que, como Menudo, hicieron leyenda con sus temas y su presencia artística que marcó tendencia.

Entre la añoranza y las ganas de reavivar aquellos años mozos, los ex integrantes preparan este ansiado reencuentro que enmarcará las memorias de toda una generación, llegando a Querétaro el próximo 18 de diciembre de 2021 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Los ex Menudos pretenden hacer de esta experiencia un viaje a través del tiempo y hacer resurgir las emociones a través de la interpretación de temas como “Claridad”, “Dulces besos”, “No te reprimas”, “Y yo no bailo”, “Fuego”, “Mi banda toca rock”, “Si tú no estás” y por supuesto, “Súbete a mi moto”.

Cada uno de los conciertos tendrá una duración aproximada de dos horas, donde los cuatro intérpretes (René Farrait, Ricky Mélendez, Johnny Lozada y Miguel Cancel) que marcaron huella durante más de una década, darán vida a sus grandes éxitos.

Los cuatro integrantes coincidieron que es muy divertido este reencuentro, pero lo mejor según Johnny Lozada es: “La sorpresa que se van a llevar todos los que nos acompañen en los conciertos, es que podrán ver que todavía podemos bailar”.

Súbete a mi Moto Tour inicia el 16 de diciembre en la Ciudad de Monterrey, el 17 llegará a Ciudad de México y el 18 de diciembre a Querétaro, para luego continuar su tour en otros países de Latinoamérica, región que recuerda a estos artistas con cariño y emoción.

A raíz de la pandemia, algunas de las fechas programadas tuvieron cambios; sin embargo, los empresarios han dado a conocer que los boletos adquiridos con anterioridad serán válidos en cada una de las plazas.

Los boletos para el concierto en Querétaro están disponibles a través de boletia.com, con costos que van desde los 690 a los mil 990 pesos.





