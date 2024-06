La fiebre beatlemana se esparce

En la década que estuvieron juntos como alineación, Los Beatles compusieron, grabaron y publicaron más de 200 canciones (exceptuando las que jamás salieron a la luz), y a más de 50 años desde su separación, esas mismas pistas continúan conquistando los corazones de las nuevas generaciones alrededor del mundo.

Con motivo del 60 aniversario de la llegada de la música de la legendaria banda a México y los 38 años del programa radiofónico "Antologías de los Beatles" (Radio UAQ, 89.5 FM) de Ricardo Chapa, beatlemanos de Querétaro se reunieron en la explanada de rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para escuchar música en vivo y compartir una velada junto sus familias y amigos. Proyectos como Nowhere Men, Black Label Brothers y Dr. Boha fueron los encargados de amenizar la velada con su propia interpretación de las canciones más icónicas de Los Beatles.

Entre los asistentes se pudo notar a cuatro generaciones reunidas, desde los abuelos que eran pubertos cuando la banda estaba en su mayor apogeo hasta niños que apenas empiezan a descubrir la magia de su música.

Julio César es un beatlemano de 70 años, asistió al evento vestido de "El Sargento Pimienta" (inspirado en la portada de "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", uno de los álbumes más icónicos de la banda). Él comenzó a escuchar a la banda cuando tenía ocho años de edad. “Fue algo que marcó mi vida”, expresó en una entrevista con BARROCO. “Afortunadamente, nos tocó en un movimiento cultural muy profundo, coincide con el movimiento del 68, con las revoluciones estudiantiles en diferentes partes del mundo, así que cuando ellos estaban llegando al país, nosotros estábamos atravesando un movimiento cultural muy profundo. Así que digamos que ellos vinieron a darle eco a lo que las juventudes estaban sintiendo”, expresó.

Julio viene de padres beatlemanos, gracias a ese factor fue que Los Beatles se adentraron en su hogar y se quedaron con él a través de los años. “Con el sueldo de mi primer trabajo fui a comprar el disco de 'El Sargento Pimienta' en una tienda de discos en la Ciudad de México. Mi amor por ellos es tanto que hasta los tengo en mi brazo, mira”, comenta antes de remangar su saco para mostrarnos un tatuaje con la silueta de los artistas de Liverpool.

Recientemente fue a reencontrarse con su viejo amigo, Paul McCartney, en su última visita al Foro Sol en noviembre del 2023. Ha visto al cantante en las últimas cuatro ocasiones que ha visitado al país.

Al evento del aniversario en la UAQ asistió acompañado de su familia, a quien ha introducido en el universo sonoro de los "Fab four". “Viene conmigo mi nieto de ocho años”, comenta el fanático con una sonrisa, “viene en modo beatlemano también como cuando yo tenía su edad. Te puedo asegurar que en todas las reuniones que tenemos en la casa pueden comenzar con la música que tú quieras, pero siempre terminan con 'Sexy Sadie', 'Your Mother Should Know', 'Here Comes the Sun'...”.

Un fenómeno dentro de la comunidad fan de Los Beatles, es que el cariño por esta banda tiende a ser un gusto heredado. Así lo fue en el caso de Pilar, quien desde que tiene memoria, la música de la banda ha llenado sus silencios; sin embargo, fue hasta los 14 años que ella se empezó a considerarse fan. “Recuerdo haberme encontrado con un cassette de mi papá y luego con el tiempo di con el programa de 'Antologías de Los Beatles' de acá de Radio UAQ y el resto es historia”, comentó para este medio impreso.

A pesar de que ella comenzó a seguir a la banda 28 años después de que se separaran, la alegría de las melodías y su filosofía de vida la hicieron adentrarse en ese mundo. El paso del tiempo no ha hecho que cambie su emoción por la música del cuarteto de Liverpool. “Ahorita ya soy mamá de tres niñas, y Los Beatles me siguen emocionando de la misma manera que cuando tenía 14 años. Siento que nunca me dejarán de gustar con esa ‘intensidad’ y creo que es parte de la magia de su legado”, dice con una sonrisa.

En 1970, Los Beatles lanzaron su último proyecto como banda: "Let It Be". En el 2020, la revista Rolling Stone ubicaría esa publicación en el puesto 342 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. A la fecha, la banda se encuentra en el puesto número 99 de artistas más escuchados de Spotify con más de 36 millones de oyentes mensuales.