La IA no sustituirá a la imaginación, dice Alfonso Cuarón en el FICM 2024

Morelia. Alfonso Cuarón considera que la imaginación es uno de los elementos principales que no podrá reemplazar la Inteligencia Artificial.

El cineasta ganador de cuatro premios Oscar aseguró que, hasta el momento, él no utiliza la Inteligencia Artificial y no está en contra si es vista como herramienta para agilizar procesos, sin embargo, sí lo está si es para concretar un fin.

“Yo no sé si fue una cuestión perversa llamarle inteligencia, eso crea ciertos temores porque algunas herramientas que son muy prácticas, sólo se suman al trabajo creativo, pero al final dependen del humano, que es el que genera las cosas”, afirmó Alfonso Cuarón en conferencia de prensa.

“Pero hay otra parte, esa es la más grotesca, en donde se intenta que la Inteligencia Artificial sustituya un trabajo creativo. Hay una cuestión donde los algoritmos son más efectivos y veloces que cualquiera de todos nosotros juntos pensando en un cuarto, eso es cierto, pero a la vez hay otro hecho muy claro y concreto, ninguna IA, ningún algoritmo tiene imaginación, eso sólo viene del ser humano”, agregó.

En principio como herramienta de apoyo, como herramienta creativa, yo no le veo ningún problema, pero como herramienta para una finalidad de algo, claro que sí.Alfonso Cuarón.

El director de Gravity considera que es necesario que exista una regulación para estas herramientas ya que, de no hacerlo, ésta puede ser utilizada para mal informar o manipular.

Alfonso Cuarón viajó a Michoacán para promover el corto animado para Disney+ An almost Christmas Story, y su serie original Desprecio, para Apple TV+, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La serie de siete episodios, ya está disponible en la plataforma y es protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, entre otros.

Desprecio cuenta diferentes historias, que se van entrelazando por una línea de tiempo distinta, desde el pasado, presente y futuro, basada en el libro homónimo de Renee Knight.

Lubenzki y yo no sabemos hacer televisión: Alfonso Cuarón

“Lubezki, quien funge como productor, y yo no sabemos hacer televisión. La metodología fue en cine, eso quiere decir que en televisión normalmente se trabaja muy rápido y no lo digo con orgullo que no sé hacer televisión, es una metodología, es un oficio que no se me dio, en donde tienes que dar soluciones veloces, filmar muy rápido. Nosotros tardamos mucho en filmar cada escena, fueron muchas horas de material que teníamos que hacer, fue un proceso largo de rodaje y postproducción”, expresó Cuarón, quien aseguró que se imaginó que sería una película de siete horas.

“Todo está construido a partir de cuatro narrativas básicas, tres de ellas las acompaña una voz en off, una en primera persona, otra en segunda y tercera persona y otra es una narrativa que nace de una novela. Para cada una de estas cuatro narrativas decidimos crear un lenguaje cinematográfico distinto, no sólo un estilo o tono distinto, muestra la manera en que herramientas del cine están empleadas para esto”, aseguró.

Alfonso Cuarón realizó la serie Desprecio porque le gustan los retos

El director contó que una de las razones por las que se animó a desarrollar esta serie es porque le gustan los retos y quería aprender a hacer otras cosas. No hubo temor ya que, dice, fue como su trabajo normal en formato cinematográfico, salvo la determinación de los tiempos en que se va a rodar.

La televisión está pasando por un gran momento, es un medio de narrativas, creo que la mejor narrativa está dada en tele, no en el cine.Alfonso Cuarón.

“Yo disfruto mucho la televisión y una buena narrativa, pero disfruto más que, además de la narrativa, haya un elemento fílmico que sostiene todo. La tele no se va a ir a ningún lado, de la misma manera que el cine que no se irá, yo sí creo que puede existir una mayor compatibilidad entre estos dos rubros”, indicó.

El realizador reveló uno de los grandes secretos para concretar distintos trabajos con actores internacionales. “Particularmente haciendo cine en otro idioma he sido muy afortunado porque creo que he logrado grandes actuaciones, pero el secreto está aquí, por mi mal inglés; los actores hacen lo que piensan que yo dije, no lo que yo dije, entonces generalmente es mucho mejor de lo que yo he dicho”, dijo, entre risas.

Finalmente, respecto a los elogios a su trabajo que aquí mismo hizo el veterano realizador estadounidense Francis Ford Coppola, Cuarón señaló: “Agradezco a Coppola que lo haya mencionado, él ha sido muy generoso, en mi vida siempre ha sido súper generoso, desde que me conoció cuando era estudiante de cine, lo conocí a los 19 años, él me dio todo el tiempo del mundo, estuvimos platicando por horas y después él se acordaba perfectamente de quién era yo”, finalizó.