Lady Gaga graba con grupo de K-pop Blackpink

Lady Gaga sorprendió a sus fans al estrenar este jueves el tema Sour candy junto al grupo de k-pop Blackpink y que forma parte de las canciones de su sexto álbum de estudio, Chromatica, que se lanzará a nivel mundial este viernes.

La canción se suma al actual sencillo Rain on me, junto a Ariana Grande, y que ya se ha convertido en el debut más grande de Spotify en 2020, alcanzando el número 1 en la plataforma, así como en las listas de iTunes en 29 y en la lista global de Apple. El tema estableció un récord con el mayor volumen de descargas en un sólo día de una colaboración femenina en la historia de Spotify; ha superado los 53 millones de visitas.

En Sour candy, la polifacética artista neoyorquina comparte con el popular cuarteto surcoreano de K-pop, Blackpink, que en el próximo mes de septiembre tienen previsto publicar su primer álbum completo de estudio.

No será la última colaboración de Chromatica, Elton John se unirá a Lady Gaga en lo que será, posiblemente, la joya de la corona de este nuevo trabajo, bajo el título de Sine from above.