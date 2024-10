Lana Parrilla estrena "¿Por qué las mujeres matan?"

Tras 12 años de carrera, Lana Parrilla recibió un personaje de villana. Aceptó el reto sin saber que potenciaría su trabajo a nivel internacional.

Durante siete años, la actriz dio vida a la “Reina Malvada”, esa villana que le hace la vida imposible a “Blancanieves” en la serie “Once Upon a Time” (2011).

“Me llevó como un año sacarla de mí, tuve que soltar su cuerpo, la llevaba conmigo en el pecho, en los hombros, en la cabeza, adopté su postura, le tuve que dar un tiempo porque era como cuando una bailarina está aprendiendo una nueva coreografía, lleva mucho tiempo de ensayo”, afirmó Parrilla en conferencia de prensa.

“Esas villanas, que es un título que les da el mundo, siento que son los personajes más intrigantes porque en el origen de su dolor es donde puedo empezar a buscar como actriz y cuando me sumerjo en esta historia, desmenuzo cómo es que se volvieron así y por qué”, comentó.

Tres años después de concluir la serie, Marc Cherry, el guionista y creador de “Esposas desesperadas”, la buscó por recomendación de Eva Longoria, para protagonizar “¿Por qué las mujeres matan?”, en la que interpreta a “Rita Castillo”, una mujer empoderada, con tintes de villana.

“A ‘Rita’ tampoco la vi como villana, sobre todo por este arco tan lindo que tiene, es una mujer desesperada que tiene que tomar decisiones que se basaban en la supervivencia, su historia es bastante compleja, ella estaba en una relación abusiva, huyendo de situaciones de violencia doméstica, eso generó sentimientos dentro de ella, venir de un lugar con violencia era muy duro, nunca juzgo a mis personajes, no los veo como mujeres malvadas sino como mujeres que no supieron cómo manejar esos dolores y esas traiciones”, sostuvo.

Uno de los retos de Parrilla, de 47 años, fue educar sus piernas para mejorar su caminar, apostar por mucha más sensualidad, con un lenguaje corporal tipo “Femme Fatale”.

“Estudié mucho de las mujeres de la época, actrices en Hollywood, mujeres que había admirado cuando crecí y quería ser actriz. Trabajé en mi cuerpo físico, en la cadencia, la forma de hablar y el reto se lo dejé a las mentes creativas de vestuario y maquillaje que hicieron un esfuerzo grande para crear este personaje.

“¿Por qué las mujeres matan?” aborda la complejidad de las relaciones humanas. La primera temporada se estrenará este 7 de octubre en Lifetime y se transmitirá de lunes a viernes a las 21:05 horas, detalla la vida de tres mujeres que viven en décadas diferentes: un ama de casa en los años 60, una mujer de la alta sociedad en los 80 y una abogada en 2019; las tres viven en la misma mansión de Pasadena; a pesar de sus tiempos, comparten una lucha común: enfrentar la infidelidad en sus matrimonios y la búsqueda de la felicidad en relaciones que rápidamente se desmoronan.

“Lo más complicado fue encontrar las transiciones de la primera temporada entre las tres épocas, me interesaba que fluyera de manera natural, a través de un mismo hilo conductor. Otro reto fue desarrollar el proyecto en pandemia”, aseguró Marc Cherry.

Las dos temporadas se proyectarán a través de este canal; el creativo espera realizar una tercera entrega, ya que su pasión siempre ha sido indagar en el comportamiento femenino.

“Me parece que la forma en que las mujeres se mueven por la sociedad es muy diferente a la masculina, cómo manifiestan su poder, cómo trabajan en grupos, me resulta misterioso y fascinante, me encanta explorar esas dinámicas, además mi interés por hablar de estos temas viene de la relación que tuve con mi mamá y crecí viendo cómo ella navegaba por el mundo, las lecciones que ella me enseñó, en términos de cómo presentarme al mundo, cómo comunicarme, ella me habló de resiliencia”, indicó.