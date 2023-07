Las gemelas VALE cantan a todos los matices de la vida

Las talentosas gemelas colombianas VALE no saben cómo explicar esa extraña conexión que las une y que va mucho más allá de los puros cromosomas, pero que se afianza en la música. Así, con a penas dos años y medio de haber presentado su primer EP, este dueto de jóvenes cantautoras, rápidamente se han ganado un gusto del público, e incluso lograron ser nominadas a su primer Grammy Latino, en la categoría de Mejor Artista Nuevo.

“La verdad es que nuestro objetivo y expectativa ha sido entregarnos con la misma fuerza en cada proceso. Tanto en la composición, como en la grabación, y en los conciertos. Ambas creemos que es una completa bendición poder dedicarse a lo que uno en verdad le gusta, y así recibimos todo el reconocimiento, con todo el corazón y toda la responsabilidad”, apunta Valentina, en entrevista con El Sol de México quien reconoce que no ha sido un camino fácil, pues su primera proyección sucedió justo en medio de la reciente pandemia.

“Estamos muy agradecidas, especialmente con México, que ha visto cómo hemos crecido. Para nosotras es un reto y un gusto estar aquí, porque respetamos su cultura y pasión”, agrega Valeria, sobre su reciente visita a la Ciudad de México, para cantar en el Foro el Tejedor, lugar donde presentaron su nuevo EP, Abismos.

La producción, “habla del vértigo del amor y el desamor, del deseo y de la pérdida. Pero desde varios puntos de vista, pues en el terreno de las emociones no sólo hay luz o sombra, hay contrastes y una infinita cantidad de grises”, explica Valentina.

“En Abismos, hemos recuperado cinco canciones que hicimos hace muchos años y que no nos habíamos sentido seguras de lanzarlas, pero que significan mucho. Por ejemplo, precisamente, la que se llama Abismo, cuando la compusimos, su intensidad marcó un antes y un después para todo el proyecto en el que ahora nos encontramos”, cuenta Valeria, quien afirma que hacer esta selección es una forma de regresar a esa intimidad con que componían antes de arrancar sus carreras y que las acercó más, no sólo como hermanas, sino como artistas.

Al hablar de temas tan contrastantes y que al mismo tiempo pueden llegar a ser difíciles de reconocer, por lo doloroso, tanto Valeria como Valentina, coinciden, en que “la música sana”, pues permite darle belleza que a todas las experiencias.

“Es curioso, pero yo sí he escuchado canciones que me han salvado, porque he sentido que me acompañan. Ese acompañamiento, nosotras, como escritoras de nuestras propias canciones, también lo hemos podido identificar con nuestro público”, asegura Valentina.

Actualmente, las cantantes están más enfocadas en promocionar es reciente material, sin embargo, adelantan que ya se encuentran trabajando en nuevas canciones, que esperan tengan el mismo impacto en su público. Además de que aseguran que pronto volverán a México para ofrecer otras presentaciones.