“Las mujeres se abren paso dentro de la trova“: Zofi Zaro

Si Zofi Zaro tiene algo bien claro, es que una carrera dentro del género de la música de autor implica años y años de trabajo duro, mucho más si eres mujer; ella ha sido testigo de cómo poco a poco las artistas se han abierto paso dentro de la trova con sus propuestas, hasta encabezar festivales.

“La mujer en general siempre la ha tenido más complicada a la hora de desenvolverse dentro del mundo artístico; en mi caso he sido afortunada de no tener tantos obstáculos, mi proyecto es totalmente autogestivo, desde producir mi propia música, hasta pagar mis gastos y creo que he corrido con la suerte de que me ha tocado mandar mis cotizaciones a festivales como TrovAbierta y me han dicho ‘va, claro que sí, te volamos desde Baja California para que cantes en Querétaro’, he corrido con suerte, pero sé que no todas mis compañeras han tenido la misma fortuna”, señaló Zofi Zaro para DIARIO DE QUERÉTARO.

La cantautora cachanilla multi-instrumentista se describe a sí misma como una apasionada de las letras y los poemas cantados. Acuña a su guitarra como su eterno amante, a las letras sus cómplices de aventuras y a sus canciones como los testigos de sus amores. Hoy se presentará en nuestra ciudad, como parte de TrovAbierta, para lo que ha elegido un repertorio con sus más recientes canciones, además de aquellas que ella ama interpretar.

Zaro se hizo una con las letras desde los 16 años, es licenciada en composición de música popular contemporánea y desde hace varios años ha compartido con el público su música original que va desde regional mexicano, hasta fusiones de música popular con música latina, rock, balada y trova.

“Siento que cada cantautor va definiendo su propia corriente y su propio estilo, por eso querer catalogarse en un sólo género resulta imposible, e incluso inexacto”, señaló la compositora.

El ser popular o no le importa menos, para ella su objetivo principal dentro de su carrera musical es compartir emociones y tocar corazones. “Tal vez para algunas personas yo sigo siendo una artista nueva, especialmente pensando en las personas que no se han dado la oportunidad de escuchar a cantautores y cantautoras jóvenes, así que no ubican mi proyecto y se quedan con aquellos que ya están posicionados; sin embargo, lo que hemos observado es que los nuevos talentos poco a poco nos hemos abierto las puertas, sobretodo las mujeres”, señaló.

La cantante asevera que dentro de la comunidad trovadora existe un sentido de unidad y acompañamiento entre las compañeras músicas. “Hay quienes piensan que las carreras musicales son cosa de uno, pero la realidad es que aunque vamos por un camino individual, a nuestros lados va toda una colectividad, toda una unión de fuerzas que hace que nos impulsemos a salir adelante y nos da muchas más fuerzas desde lo individual”.

Para ella, las alianzas son la pieza clave para construir una trayectoria artística. Aconseja a las mujeres interesadas en insertarse dentro de la industria de la música, construir lazos con sus pares con la finalidad de fortalecer todo el trabajo que realizan desde lo individual. “De nada sirve que te avientes este camino sola. Siempre tienes que aprender de alguien, necesitas que te escuchen, que te retroalimenten y que tú puedas conocer el proyecto de los demás para poder seguir creciendo”.

La cantante originaria de Mexicali se presentará dentro de la programación del Festival TrovAbierta, el 17 de noviembre a las 18:25 horas en Plaza Fundadores.